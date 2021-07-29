道高一尺，魔高一丈。新冠肺炎變種病毒搞到全世界雞毛鴨血，單係接種了一定比例疫苗之後，是否就能夠解除社交距離限制？而一旦解除咗，疫情反彈又點算？唔解除激發民憤又點解救？是否需要為體弱之老人家、病患者打多一針？一連串問題，無不困擾世界各國。香港何嘗沒有接種疫苗嘅疑惑？好似政府話接種率達70%就有群體免疫能力，有利通關；專家就話唔可靠，要逾99%人接種先至安全！

早前英國宣布解封，有超過4,000名國際醫學專家透過《刺針》呢本權威醫學期刊，聯署呼籲英國要撤回解封政策。而法國、澳洲、希臘、意大利等地人民，接連出現抗議為何唔解封社交距離，法國本月24日有逾16萬人抗議禁制令，爆發大型示威，警察要用催淚彈、水炮車鎮壓驅趕！

面對變種病毒Delta肆虐，老朽覺得防疫上宜嚴不宜寬，畢竟人命關天，豈可兒戲。呢，美國疫情反覆難控，近排疫情再度回升，白宮發言人早幾日都宣布，決定維持現有旅遊禁令。退伍軍人事務部要求轄下醫療機構所有醫生注射疫苗，成為首個頒布接種疫苗嘅聯邦政府部門；紐約市長白思豪亦下令，從9月13日起，市內逾30萬名公務員一律必須接種疫苗，否則需要每周接受檢測。看來，新冠肺炎疫情如反覆彈上不下，變種病毒繼續「玩嘢」，美國或許會強迫全體國民接種！

港府為「谷針」，可謂出盡洪荒之力，可惜谷極都差強人意，今日起24間社區疫苗接種中心向70歲或以上長者派發「即日籌」，供冇預約長者喺當天指定時段接種疫苗。論者指港府遲遲唔為長者提供體檢，令長者知道自己是否適宜打針，係本末倒置。老朽有同感，單靠專家說了算，內心始終不踏實！