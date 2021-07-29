行政長官林鄭月娥已宣布在10月，趁本屆立法會任期結束前發表她任內最後一份施政報告，並公告天下正在收集公眾意見。為此謹借本欄向特首提出一項本屆政府不能迴避，必須完成的立法手尾工作，何況林鄭在接受傳媒訪問時重申修例正確性，因此，在任期內把修訂《逃犯條例》重新交新一屆組成的立法會完成審議，不留下施政的尾巴，畫上完美的施政句號，是合情合理。

本屆政府提出修訂《逃犯條例》，原意是把陳同佳遣返犯案原地審訊，此乃天經地義之舉，豈料突遭以美、英霸權為首的「新八國聯軍」勾結「台獨」及本港境內的反中亂港勢力，搞「反送中」運動及「顏色革命」顛覆奪權破壞而戛止。於今黑色暴亂已平，《港區國安法》如定海神針般讓香港社會重回正軌。那麼就必須讓修訂《逃犯條例》的正事重新出台，遏止香港成為逃犯天堂，把陳同佳送返犯案地接受審訊，令被謀殺的潘曉穎及其家人的冤屈得到公義、公道伸張。

香港經過持續了年半的血與火的黑色暴亂洗禮，究竟香港人在長期反中、反共的洗腦下中毒有多深？究竟還有多少人仍腦袋灌水，相信港人的人權、民主被中共極權綁架或剝奪？不妨以重交修訂《逃犯條例》草案去立法會審議，便可以再驗證了，何況此法始終必修，本屆政府已完成全部修法準備，為甚麼要留待下屆？

倘若本屆政府最後一份施政報告不敢面對自己的施政爛尾，諱疾忌醫，要做一個「你好我好大家好」的施政報告，不敢觸及燙手山芋、不敢摸老虎屁股的話，試問對得起被謀殺的潘曉穎嗎？試問還可以理直氣壯地說已止暴制亂並社會復常了嗎？