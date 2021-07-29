「可怕的大洪水，可氣的烏鴉嘴，可恨的愛國賊。」如果要盤點一下此次河南洪災的輿情，這幾個關鍵詞少不了。比如《環球時報》總編輯胡錫進，就成為眾矢之的。美國邁阿密樓塌了，德國發洪水了，老胡幸災樂禍，激揚文字，指點江山，認為這些事情：「深刻衝擊着中國人原有對西方治理水平和其對人道主義忠誠的認知。」

但是一轉眼，江蘇蘇州也發生了塌樓事故，河南洪水之狼狽比德國有過之而無不及，胡總馬上說：「這種極端天氣導致洪災是必然的。」如此「雙標」地對待同樣的事件，一面無腦地排外，一面無底線地為當局洗地，實在令人齒冷，以致於很多人怒罵胡錫進「烏鴉嘴」。

姑且不論「雙標」問題，在洪水災難面前，只要秉持起碼的人道主義和人文關懷，都不該冷嘲熱諷、幸災樂禍。正如早前，內地某些媒體將印度焚燒新冠肺炎逝者遺體的照片，與中國發射火箭的照片並列，鼓吹兩種「點火」，公然拿傷痛來取樂，實在跌破做人底線。

這類人向來「嚴以律人，寬以待己」，對別人家的事情操碎了心，窮追猛打；對國內暴露出的缺陷不足，掩耳盜鈴，粉飾太平。並且不容許別人討論或批評，否則就替你扣上賣國賊的大帽子。

此種心態和做法，培植的是坐井觀天、盲目自大的顢頇無知，絲毫不利於國家民族的進步。君不見，河南街頭，民間「義和團」公開阻撓外國記者採訪，當局對此不聞不問，放任縱容，甚至還有官方機構公開煽動民眾圍堵外媒。這到底是彰顯霸氣，還是暴露野蠻？這是徹頭徹尾誤國誤民的「愛國賊」。

公眾再度看到熟悉的套路：將災難包裝成好人好事，不遺餘力吹噓正能量，唯獨沒有反思，沒有自責。河南洪災之前，氣象局已連發5道紅色預警，建議停課停業，結果僵硬低效的官僚機器層層請示拖延，貽誤時機，終釀成大禍。就在7月24日，當新鄉洪水形勢危急，抗洪軍民正在緊張奮戰，志願者千里馳援之時，河南省省長正在冷氣宜人的辦公室裏，主持召開黨史學習會，暢談奉獻精神、生動實踐、深刻黨課。試問學習再重要，能比人命關天的抗洪還緊急？真的讓人寒心。

對於國外的災難極盡諷刺，對於國內的災難想方設法「嫁禍」反華敵對勢力的陰謀，也是「愛國賊」的慣用伎倆。有「金政委」之稱的人民大學教授金燦榮再次豎起了靈敏的耳朵，宣稱要警惕西方的氣象武器。

這不是「被迫害妄想症」，而是揣着明白裝糊塗，靠販賣民粹來名利雙收。官方也樂得借此紓解民怨，轉移矛盾方向。可悲的是，那些情緒激昂的愛國者，又被收割了一波韭菜。