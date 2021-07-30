內地南京祿口機場輸入的新冠病毒，引發全國各省的多起疫病，顯示出像內地那樣嚴格防範，也有百密一疏的風險。南京機場引發的疫情，相信可以很快被抑制，不會蔓延。但一次防疫成功，並不可能根絕風險。

今次Delta變種病毒厲害，卻不能保證新冠病毒不會在海外再進一步變種，下一波新冠病毒的傳播性與毒性更強。在全球疫情無法抑止底下，中國面對的輸入病毒威脅不會減少。比內地防疫治疫能力更低的國家，疫病會反覆傳播，形成惡性循環。屆時疫苗亦需要更新，全球疫情將大有可能沒完沒了。今年下半年可能會有更大的爆發，2022年還會是疫情年，新冠疫病會變成長期疫病。

香港防疫能力和決心比不上內地，面對的輸入風險更大。病毒已不單止人傳人，更變成物傳人。香港作為國際主要的外貿口岸，進出口佔比重大，進口貨物的物傳人風險相當大，防範不易，不可能會在下半年便可減除風險。國際疫情多久，香港輸入的風險便多久。以為疫情可盡快抑止，只不過是癡人說夢的自欺欺人。面對變種病毒，香港的外防輸入只能加嚴，不能放寬。

至少今年至2022年，香港社會將要與疫病並存，經濟民生不會迅即恢復。還要擔心疫情延續會否觸發國際金融大危機，一如2008年那樣，甚或更為嚴厲，疫病加金融危機、經濟民生將受雙重打擊。

香港不能寄望經濟早日可恢復疫前狀態，而疫情在這兩年裏的肆虐，對國際經濟與社會已帶來結構性的衝擊，不會簡單回復舊貌。中國內地經濟乘勢趨升，也從出口導向型轉為雙循環，以內需為主，出口競爭力同時進一步加強。與此同時，歐美日發達國家受挫，新興國家包括東南亞亦難免災。在各國哀鴻遍野之時，中國內地經濟變得一枝獨秀。假若國際金融危機再起，中國早有防範，相對打擊會小，發展更形突出，在國際的影響力更大。

香港在疫情中的發展，最佳的戰略是與內地融合，重新定位，把經濟以及政策與內地發展配合，依傍祖國，放眼世界。這便要經濟與社會進行轉型，不能苟且因循，守株待兔。香港朝野現時還在觀望幻想，可是時不我與！香港可能需要中央再出手，迫使轉型。香港內部或至少要進行大討論來定出與疫情共存的新發展。

與疫共存，便不能一切依舊。