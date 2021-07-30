首宗《港區國安法》案件日前有了審判結果，被告唐英傑「煽動他人分裂國家」和從事「恐怖活動」兩罪成立。法官判案要點有六：

一是被告駕駛插有「光復香港 時代革命」口號的旗幟可以含有煽動分裂國家的意思。二是當日被告駕駛電單車駛過道路，是在「宣揚港獨」。三是被告駕駛電單車撞警會令守法市民感到恐懼。

四是恐怖活動無公式可言，被告撞警察後停車不代表他不是恐怖分子。五是電單車屬致命武器，被告駕車撞警屬嚴重暴力。六是警方象徵香港法律及秩序，被告明顯是在挑戰警方。

整個案件是否干犯了國安法，爭論焦點是在對「光復香港 時代革命」的口號意圖怎麼判斷，辯護方總想否認其含意是要革命奪權，把香港「光復」成獨立於中國之外或回到港英時期。

然而，只要「還原現場」，全世界都看得清楚，他們正是以這個口號動員、組織、煽動起了這場反修例暴亂，赤裸裸地干犯了國安法。

然而，這麼簡單明瞭、眾所周知的事情，卻掉進了香港普通法這宗遊戲和繁冗程序裏來，控辯雙方談古論今、旁徵博引，一忽而「史學」、一忽而「社會科學」的「學術爭論」。無怪乎，香港終審法院前常任法官烈顯倫批評，這類做法就是「法庭的鬧劇」，就是「冗長乏味的論點遭到了同樣冗長乏味的駁斥」。

在此之前，烈顯倫就曾經指出：「過去20年裏，大律師一直在與《基本法》進行法庭遊戲，先是引致國務院在2014年的「白皮書」中提出警告，最終以當前北京對司法機構的不信任告終」。

現在，《港區國安法》已頒布了，首宗違反國安法的案子審理了，但香港的司法界、法庭、大律師被詬病的「某些狀況」並無改進，法院未能「以一種普通民眾可以理解的方式有效、清晰地作出判決」！