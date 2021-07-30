過去常說政治歸政治，體育歸體育，其實不然，體育往往離不開政治，尤其是社會泛政治化的今天，任何事情都可以扯上政治。香港羽毛球員伍家朗在奧運會以黑色球衣出賽，民建聯成員穆家駿在網上留言批評，因此引發了一場政治風波，即使穆已經公開道歉，有班網民仍不依不饒，要求其任職的學校跟進事件，甚至取消其執業資格。這至於嗎？

是的，沒有調查就沒有發言權，穆家駿還沒弄清事情真相就隨便批評，確實是添煩添亂，既對運動員不公，也將體育政治化。但有人緊咬此事不放，且上綱上線，不也是故意將事情政治化嗎？最諷刺的是，有黃絲區議員義正詞嚴批評穆為人師表，未有為萬千學子之表率，反而挑起事端胡亂謾罵，與破壞派無異云云。

實際上，這年頭「未有為萬千學子之表率」的教師比比皆是，有的宣揚「違法達義」，有的鼓吹港獨，有的美化暴力，有的甚至帶領學生打砸燒搶，這位區議員有沒有如此義正詞嚴批評過？有沒有要求校方嚴肅跟進？

相對於有人在電視轉播奧運頒獎禮時噓國歌，「黑球衣事件」不過是茶杯裏的風波。噓國歌不僅侮辱國家民族，而且有觸犯《國歌法》及《港區國安法》之嫌，這才是如假包換的惡性政治事件。世界上也只有香港這種地方才會不斷發生噓國歌的怪事，除了證明社會反智，也證明黃絲腦殘，他們以為侮辱了國家，其實是侮辱了自己和祖先。這些人也許不承認自己是中國人，也許將美英當祖國，將洋人當主人，可惜他們身上的奴性基因已出賣自己。當然，跟這些腦殘者講道理無異於對牛彈琴，唯一辦法就是以嚴刑峻法對付，讓他們為自己的愚蠢行為承擔法律責任、付出代價。