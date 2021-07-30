作為市民須知道，《港區國安法》所列的煽動分裂國家罪可判監5至10年，恐怖活動罪可判終身監禁。首宗國安法案件，24歲被告唐英傑駕駛插有「光時」旗幟電單車衝擊警方防線及撞傷3名警員，煽動分裂國家罪及恐怖活動罪成，昨日聽取辯方求情，今日下午判刑，將成為日後案件指標。

此案標誌性意義極大，之前各方一直爭議，展示「光時」口號是否構成煽動他人分裂國家，控方及辯方專家都引經據典，各執一詞，控方對辯方專家的中立性提出質疑，指他們過往的言論傾向反對政府。法庭接受控方專家說法，指出唐英傑深知該口號帶有港獨意味，在7‧1犯案是想以行動宣揚港獨，煽動他人分裂國家，而直衝警方防線是故意挑戰警隊。這種情景似曾相識，過往兩年經常在大小示威有類似挑戰警方舉動，唐英傑案件極具阻嚇作用，有誰還敢以身試法？一個無名小卒的案件，引起全球關注，包括多個西方主流媒體，都以即時及顯著篇幅報道，當然是加鹽加醋，指手畫腳，稱「國安法罪成第一人」立下壞先例，對言論自由帶來新的限制，並在審訊不設陪審團以及指定法官方面大做文章，仿似香港司法制度來到末日似的。

香港的司法制度當然是千瘡百孔，但問題不是在於國安法，而是回歸之後，沿用舊有的普通法制，與特區的政治發展明顯格格不入。在中國的領土上，因為法制的分別，而令到香港意識形態上始終未能融入國家。任何危機都是契機，前所未有的暴潮，令到各界覺察現有制度非常多不足之處，需要一個徹底的改革，去蕪存菁，特別是必須除去殖民地陰魂不散的影響。這些應該是回歸之後立即進行，現在做已經是遲了24年，只是遲到總好過冇到。