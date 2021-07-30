無論是回歸前或回歸後的香港，政府都有好大權力，按照《緊急情況規例條例》去處理社會上如黑暴、疫情，以及一切涉及公共利益的事情。但政府在處理黑暴和疫情上都浪費不少時間、機會。2020年中央派醫護人員協助提高香港核酸檢測能力，花了好大人力物力。令人失望的是，在黃媒、攬炒派政棍的推波助瀾下，出現不必要的謠言，最後只有逾170萬人檢測，完全浪費中央的善意和良苦用心。內地城市在遭遇疫情時，都能當機立斷，進行全民檢測，例如青島只用5天就可檢測全部900多萬名市民，相比之下，高下立判！

筆者多次提出要配合「禁足令」強制檢測，發出健康碼等！全面切斷病毒源頭，但政府總是慢幾拍。明明花大量公帑維持檢測量，卻一直抓不住重點；明明一早已採購足夠疫苗，但接種率一直不理想，再加上一班黃絲搞搞震，不斷抹黑，導致遲遲未能通關，使得2020年全年財政赤字為破紀錄的2,576億元，按國際貨幣基金組織（IMF）估計，香港因疫情損失6,000億元，若長期無法通關，本地經濟或會一沉不起。如今法國已出台強制疫苗接種法，任何人進入餐廳都必須展示接種證明。美國正考慮強制所有公務員接種新冠疫苗或定期檢測。香港還在等甚麼？

疫情下，作為地區領導者，不僅要德才兼備，還要提高情商，拿出勇氣，懂得依法防控，依法治理的理念。2020年2月國家主席習近平強調，要始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，從立法、執法、司法、守法各環節發力，全面提高依法防控、依法治理能力，為疫情防控工作提供有力法治保障。字字珠璣，對香港來說同樣重要，事關市民幸福和安康，決不能有法不依，浪費時間！

治理香港要承擔很重的責任，必須在各環節發力，各單位的負責人一起承擔！《港區國安法》出台後，引起熱烈反響，也使社會由亂及治。之後筆者仍強調為23條立法的必要性，政府竟卻說無時間完成，為甚麼一定要等中央出手才行，我們不能先知先覺？防疫更是如此，國家有效的防疫模式不去學習，這就是沒有政治自信、政治承擔！在其位者就算不先知先覺，也要後知後覺，但絕不能不知不覺！現在承運而起，香港在取得奧運金牌之時，立即推行強打疫苗，市民一定支持，目標是接種率達70%或以上，乘勝追擊！