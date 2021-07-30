黑暴期間許多藍店遭破壞，本地最大電視台亦首當其衝。消息指警方拘捕兩人，涉嫌干犯串謀刑事恐嚇等罪。被捕二人被指在網上社交媒體發文針對無綫電視及商戶，呼籲其他人「派嬲」、「請願」及「永久抵制」等，引致商戶不安，並導致無綫出現財務損失。許多腦殘黃絲以為蒙了面，或躲在電腦屏幕背後便能肆意違法、為所欲為，殊不知世事萬物，凡做過必留痕，警方實會捉到你。

由此想到近日的東京奧運，港隊健兒捷報頻傳，本來是好消息，但一些故意對着幹的無腦年輕人，在「少年劍神」張家朗領取金牌奏起國歌之際，竟在有電視直播的商場發出噓聲，部分人甚至亮出英國旗、港英旗，有觸犯《國歌法》及《港區國安法》之嫌。他們肯定以為戴上口罩在人頭湧湧的商場內不會被認出，違法也無問題。然而根據凡做過必留痕定律，警方實會捉到你。須知商場有CCTV，乘坐交通工具有八達通，還有各類手機網絡通訊，要捉人其實不難。

說到底，噓國歌如此醜事，全球各地也不會出現，只有香港才會如此反智。尤其是噓國歌大都是年輕人，他們許多在九七後才出生，既無受過共產黨迫害，更無受過殖民地恩惠，卻一味人云亦云，逢中必反，唯英美是尚。他們如此沒由來的仇恨國家，顯然是受到反中亂港傳媒和政客洗腦，加上校內黃師獨師播獨，終於搞出種種數典忘祖的醜行，隨時前途盡毀。

由此可見，香港距離徹底清除反中亂港餘毒之日仍遠，黑暴轉而地下化，輕則噓國歌，重則發起恐襲。治亂世，用重典，筆者相信在保安局局長鄧炳強及警隊一哥蕭澤頤嚴正執法下，滋事分子必定無所遁形，很快便有噓國歌的人落網，大家等着瞧。