近日，不少從事中國教育的公司，股價崩堤式下瀉，因為內地剛推出政策，所有從事課外學業輔導的企業必須受嚴格規管，此後禁止上市集資，更要轉型成為非牟利機構。這一紙號令，猶如判了私營補習行業的死刑。

2019年，有香港朋友想跟內地補習機構合作，他們飛赴西安談生意，邀我同行。咱們晚上抵埗，到補習社參觀已是晚上10時多，車子一駛進門口，已教你瞠目結舌，補習社佔地面積幾乎等於香港一間規模較小的大學。補習生全年寄宿，我們到達時，有些同學還全班聚在課室做作業，另外一些班級的同學則在排隊洗澡，準備就寢。

這是將軍訓的概念引入補習社，老闆只30歲出頭，生意做得誇啦啦，忙了一整天，已呵欠連連，還強撐着身子說要驅車領我們去看分校。我怕對方太累，婉拒其好意，勸他要節勞。這位年輕老闆說：「沒法子，畢竟對事業還有夢想吧。」像他這樣的年輕企業家在中國很多，這也是促使近年內地經濟騰飛的主要原因。創業者大多有魄力、有拚勁，對未來滿懷希冀。

不過，這位老闆也抱怨說，內地的政策朝令夕改，推出前全無朕兆，教人無所適從。然而，當日他口中的政策突變，跟今次比較起來，恐怕只是小巫見大巫，他和同業們在這一浪能否撐得往，實在難料，畢竟我跟這位企業家已有兩年沒見。

中央要體現強勢領導，本是無可厚非，但在施政效率與企業利益之間，就要取得合理的平衡。今日你可以在事前沒有充分諮詢下，一刀斬殺私營補習行業，惟其影響所及，卻遠不止於該行業，其他私企以至國際來華的投資者也會唇亡齒寒。如此一來，要想中國經濟趕上美國，豈非更趨路遙？