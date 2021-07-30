乜嘢叫做「生前累父母，死後累街坊」？有辦你睇，國安重犯漢奸黎嘅壹傳媒就係活生生例子！老朽一早指出漢奸黎人無善志，雖勇必傷！事實係一個人嘅欲望失控，有乜嘢傷天害理嘅事做唔出吖？

漢奸黎人在獄中勤洗廁所，壹傳媒旗下毒果報已死翹翹，之不過仍然留下一大堆蘇州屎和未解謎團，搞到港府20多年來首度引用《公司條例》中委任審查員嘅權力，調查已執笠毒果報母公司壹傳媒，可見事態絕不簡單。政府強調，喺檢視壹傳媒嘅資料後，考慮到有必要基於公眾利益和維護本港健全嘅公司管治及制度嘅情況下，委任審查員展開調查，並非隨便動用該權力。

財爺特別指出，壹傳媒不公平地損害股東及債權人利益，佢尤其關注包括壹傳媒喺4月1日提前向大股東黎智英償還貸款1.5億元，導致公司現金「急劇減少」，而有關貸款據該企業過往年報尚有相當長時間才到期，令人不禁懷疑呢筆還款，是否有意圖欺騙公司債權人。換言之，壹傳媒涉嫌以不公平方式行事，損害股東及債權人利益，其高層涉利用公司進行違法行為和違反受信責任，以及其管治遠未達上市公司嘅標準。

讀者如不善忘，應記得本報「正論」及「功夫茶」已一再警告小股民千萬勿沾手呢隻妖股，同時譴責證監會一直詐瞓，踢極都唔醒，當冇事發生，如今回想，證監會實難逃失職之咎！

港府現循8大方向調查壹傳媒，半年後有報告。事實上，壹傳媒所謂的「壹盤生意」，根本就係一筆糊塗混吉帳。漢奸黎出得嚟行，預咗要還！身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭！最終恐怕「終朝只恨聚無多，及到多時眼閉了」！