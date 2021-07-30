因疫情而押後一年、甚至幾乎被迫取消的東京奧運會，終於上周五順利開幕。截至本周三，港隊已取得一金一銀的歷史性佳績，祝願香港運動員在餘下賽事再創高峰，為港爭光！

奧運標誌為緊扣一起的五色環，象徵各國運動員不分國籍、種族與膚色，公平競賽，力爭上游。在東奧開幕前夕，國際奧委會一致通過更改沿用超過100年的官方格言，在「更快、更高、更強」之後加上「更團結」。今屆奧運會官方口號，亦同樣以團結為主題，強調奧運比賽令全球民眾「情同與共」（United by Emotion），超越國與國間的分歧與利益。

然而，在近年凡事都被政治化的香港，有些人連觀賞奧運也要區分藍黃，也想藉此搞分化及鼓吹仇中仇警，看不到奧運五色及其背後意義。對於「香港劍神」張家朗，有網民因他是警察之子，而在賽前詛咒他落敗。當家朗成功奪金，特區區旗首次在奧運頒獎台中央升起，又有少數唯恐天下不亂之徒，無視《國歌法》規定，在提供電視直播的商場公然噓國歌。

對於游泳銀牌得主「小美人魚」何詩蓓，亦有人針對她的國籍、血統、在美國升學和受訓等背景說三道四。何詩蓓早已表明，自己在香港土生土長，聯繫密切，一直都以代表香港作賽為榮，從沒想過代表其他國家或地區。另一引起爭議的是，羽毛球選手伍家朗的球衣事件。有人質疑他身穿沒有區徽的黑色球衣出賽是帶有政治含意，他其後澄清事件只涉贊助合約和溝通問題，又輪到提出質疑者被人圍攻。乒乓球女將杜凱琹亦曾在比賽中途，因球衣的贊助商標問題遭裁判警告。相關體育總會、港協暨奧委會及政府當局，必須從速處理及檢視問題，避免不必要的政治化及影響運動員作賽。

泛政治化的現象不僅在香港出現，在美國更為猖獗，特別是針對中國，除了貿易、疫情、科技，現在連體育賽事也不能幸免。

當中國「女槍神」楊倩勇奪今屆東奧首面金牌，有美國反華媒體竟借相關報道標題，硬將中國與新冠病毒疫情扯上關係。過往每當有中國健兒在重要國際賽事取得佳績，尤其是在技術上超越美國選手之後，一些美國輿論又會對前者的表現、年齡、體形、樣貌，以至是毫不相干的政治及經濟問題大做文章，大肆渲染所謂的「中國威脅論」及「圍堵中國」主張。

對於來年在北京舉行的冬季奧運會，部分美國反華政客又鼓吹美國政府及其盟友，以不同方式來貶低、抵制，甚至杯葛北京冬奧，例如不派出任何官方代表出席開幕和閉幕儀式，呼籲商界不要參與任何相關的贊助或商業活動等。令人憂慮80年代冷戰時期，一些國家互相杯葛奧運的局面會重演。筆者希望各方都尊重奧運精神，切勿再將體育運動政治化。