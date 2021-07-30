神州觀察：補習社圈錢坑人　規管遲亂象叢生

為進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，內地當局近日出台最新指導意見，譬如要求學科類培訓機構（補習社）需統一登記為非營利性質，不得藉機斂財等。誰知內媒旋即踢爆某知名教育機構在內部新教師培訓中，向他們明言目的只為賺錢，更以「渣男」來形容不續課的家長，可見其「恨錢」到了怎樣赤裸地步，有效減負又如何實現？

爆料者來自涉事補習社在職教師，一段公開的錄音顯示，在會上，某位擔任主講的北京小學數學項目部主管坦然表示，教師就是要爭取獎金，令家長為子女續班才是最終目的，直言「老子為你付出這麼多，你要不續就是渣男」，又形容此舉對學生家長及教師是互利共贏之事。醜聞曝光後，該位主講一度否認上述言論，惟當記者拿出相關錄音證明，此人便再無聲氣；至於補習社方面，則推說不了解事件。

另一邊廂，近日又有消息傳出，該補習社推出為期45日的中學暑期集訓營，以豪華郵輪將學生帶至公海接受高密度集訓及考試，以迴避規管，而補習社的集團總裁則指相關消息失實。值得一提的是，就在數月前，北京及廣州等地剛對包括涉事補習社在內的不少知名補習社進行過查處罰款，要求整改，包括價格違法、教學內容超出國家相應課程標準、單次收取或變相收取超過3個月或60課時費用、涉嫌存在虛假違法廣告等諸多問題，這些機構屢屢違規，說到底，都是為一個利字。

而這些機構因為瘋狂的「圈錢運動」，近年更陷入惡性競爭的狀態，實行同行之間相互撕殺，拚低價、做假廣告，甚至用不符合財務制度及會計憑證手續、「教育貸」等金融手段搞促銷，結果像「優勝教育」等一批頗具規模的知名老牌培訓機構紛紛爆煲、老闆跑路，只留下一地雞毛，學生已繳的學費、拖欠員工的薪金都無處討要，進而引發連番聚眾維權抗議的事件，各方面影響十分惡劣。故在近日最新出台的「雙減」規管措施中，除將補習社統一轉為非營利機構，還列出不得上市、嚴禁資本化運作、不再審批註冊等嚴苛條件，原因就在這裏。

只不過，逐利乃是資本的天性，措施雖嚴，能否貫徹實行、真正起到約束效力尚不好說，畢竟過往也推出不少規管措施，譬如不得一次性預收超過3個月學費等，惟又有幾家遵從過？圈錢圈得容易，助長了行業的無序擴張，拉升了風險，當局為何無力遏止？再如學校老師與校外補習社相勾結，乃至「課上不講課下講」、自己在外「開小灶」有償補課，皆屢禁不絕。正如有人說，如果老師出力教，哪還有補習社的事？