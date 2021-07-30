世界視線：菲敲定南海準則　拒當美扯線木偶

南海問題是美國搞亂中國、操控亞洲的一張王牌，由於美國並非域內國家，只能透過操縱傀儡國家，做它的棋子及爛頭蟀，菲律賓、越南便是美國瞄定的傀儡對象。菲律賓過去一直走模糊路線，不過，該國總統杜特爾特於本月發表本屆任期最後一份國情咨文時，就南海問題清晰公布三大準則，一是菲律賓不能以武力方式解決南海爭端，二是南海爭議的國際法庭仲裁，只是「一張扔進廢紙簍的紙」，三是菲律賓不能依賴美國提供的防禦，因為信不過。

杜特爾特是在向國會發表國情咨文時公布這三大準則，絕非興之所至隨便說說。對於中國來說，這三大準則等於菲律賓徹底脫離美國的操控，是菲國對南海問題的原則表態。為甚麼這麼說？杜特爾特明年有意競選副總統，將迎來連場選戰。但他押上個人政治生命和菲律賓總統大位的選舉策略，在自己還是菲律賓總統時便作出上述表態，這份提早公布的外交政綱，是他把自己綁上遠離美國魔爪的纜繩，亦是菲律賓在南海問題上選擇與中國協商的表態。

這三個準則出爐後，對美國、南海域內國家都有不小的衝擊！杜特爾特解釋了他的理由，說白了便是菲律賓惹不起中國，亦無理據去惹，所以他清醒地選擇要談。杜特爾特說，解決爭端不能用武力，因為菲律賓沒有武力對抗中國的能力，他直接向菲國議員舉例：「你想和中國開戰嗎？那我告訴你，即使在巴拉望省（菲國西邊）的海岸，你（的軍機）起飛前，中國的導彈大約5到10分鐘內就會到那裏。」他認為，對中國開戰，那不是去打仗，而是被「屠殺」。所以他呼籲千萬不要落入以武解決南海爭端之說的圈套。

第二是南海仲裁，菲律賓有不少人堅信這份國際法庭仲裁，但杜特爾特指那只是一張廢紙，因中國從一開始便沒有參與，如何強迫中國承認？第三是《美菲共同防禦條約》，杜特爾特反問菲律賓人，是否以為美國會協防菲律賓，「美國若真的要參戰，需要先到國會尋求授權」，暗示美國靠不住，無法依賴。

因此，杜特爾特早早拋出明年選舉的最大政綱，換取餘下任期及明年選舉不再綁手綁腳，被美國當做扯線木偶。