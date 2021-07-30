正論：奧運熱席捲全城　消費券乘勝沖喜

港隊在東京奧運創下一屆兩奪獎牌的歷史紀錄，全城陷入奧運狂熱，女飛魚何詩蓓今日再衝擊獎牌，隨時再添進帳。錦上添花的是，第一期電子消費券將於後日發放，意味已登記的市民將有2,000元到手，如何爭取市民乘着奧運喜悅大手筆消費，成為商家必爭之地。

港府推出的5,000元電子消費券計劃，涉款規模達360億元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7%的提振作用。至今已有逾600萬市民登記，當中在首輪截止前已登記的500多萬人，將在本周六午夜過後、下周日凌晨零時收到第一期款項，預料首批流入市場的消費券總額超過100億元。尤其是發放首日既有周日假期之利，又乘奧運全城狂熱之風，商界無不期望市民消費意欲大振，為低迷的市道注下強心針。

有機構訪問逾千名市民，調查他們的消費意欲，結果十分正面。有33%受訪者表示，撇除5,000元消費券外，料會額外增加消費，當中8%人會增加近1,000元消費，5%人增加500元或以上，另5%人會增加近1,500元。此外，有一成受訪者表示會多花2,000至5,000元以上，表示開支維持不變則有近半，反映普遍市民雖然不會因應消費券而增加大額消費，但額外消費仍有可觀增長。

必須強調，有關調查並未完全反映奧運熱潮對市民消費的影響。須知消費者心理跟市道氣氛密切相關，一個人心情好又有閒錢，購物自然較疏爽。香港經歷過反修例黑暴，接着又逢新冠疫情，旅遊業因封關而停擺，旅客來不了，港人走不了，鬱悶心情可想而知。難得港府一改守財奴本性，還富於民，電子消費券本來已像一場及時雨，更難能可貴的是，港隊健兒在東奧發光發熱，而且喜事隨時陸續有來。包括何詩蓓今日出戰100米自由泳決賽衝金，港隊羽毛球混雙與日本爭銅。有運動用品店透露，港隊奪牌後，收到的奧運商品訂單增加數百個；餐飲業界亦指出，有市民專門到食肆消費兼打氣，期望奧運熱能燃燒至下月配合電子消費券令市道暢旺，足見奧運拉動消費，與消費券相得益彰。

的確，疫情爆發至今，香港沒有喜訊可言，失業率一度飆升至7.2%的17年來高位，去年破產宗數近8,700宗創4年新高，逾千食肆倒閉，所有數字皆反映本港經濟陷入水深火熱，消費券乘奧運熱潮而來，可謂贏盡天時地利人和。

當然，消費券只能提振經濟於一時，當務之急還是要盡快與內地通關。商經局局長邱騰華表示，香港以往每年接待6,000萬人來港，即每天接待不少於15萬人，但現時每天卻只接待不多於200人，旅客暴跌99.9%，預計旅遊業短期內不會復甦。這是「阿媽係女人」的道理，如何協助業界復甦，爭取與內地通關，已不能再拖。否則，即使數百億元的消費券投入市場，恐怕一陣風過後便無以為繼。