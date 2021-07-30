功夫茶：無良僱主壹淫媒　壹盤混帳須徹查

根深不怕風搖動，樹正無愁月影斜。之不過，矩不正、規不正，又點可以畫出方形和圓形，鬼畫符就可以！妖氣沖天嘅壹淫媒，其創辦人漢奸黎人在赤柱監獄，冇咗毒蘋果，更要洗廁所；壹淫媒旗下毒果報已風吹燈滅，之不過仍然留下一大堆蘇州屎，搞到港府要引用《公司條例》循8方向追究，可見事態絕不簡單。

呢，毒果報喺上月停刊，逾800名員工因公司資產遭凍結，至今未獲發放全部薪金。有團體尋日到勞工處請願，指壹淫媒拖欠員工薪金及假期補償估計近3,000萬元，譴責壹淫媒及毒果報徹底破壞僱傭互信，「拖欠薪金遣散費，壹仔狼心狗肺」。事實上，漢奸黎出賣員工，話唔賣又賣旗下雜誌一再做契弟已街知巷聞，其人言而無信，已失其宗本；口話追求「民主」，實際處處為自己計算謀「銀紙」。

壹淫媒嘅所謂「壹盤生意」，根本係「壹盤混帳」，亂過亂葬崗。隨便舉個例，壹淫媒於5月嘅通告指出，截至3月底現金結餘5.21億元，毋須黎智英再額外借錢周轉，其手頭現金足夠未來18個月嘅營運需要，又指黎未有要求公司提前償還股東貸款。阿哥，3,000萬元員工欠薪相對來說濕濕碎，咁大筆現金結餘點會畀唔出呢？

奇就奇在，壹淫媒竟然向漢奸黎償還1.5億元嘅股東貸款，正常情況下，應先償還到期時間最近、或不還就會影響公司業務嘅貸款，而非不會影響公司營運嘅大股東貸款。不近情者多藏奸，呢單嘢都引起財爺關注，佢指出壹淫媒喺4月1日提前向大股東黎智英償還貸款，導致公司現金「急劇減少」，而有關貸款據過往年報所示，尚有相當長嘅時間才到期，令人不禁懷疑呢筆還款是否有意圖欺騙公司債權人。

壹淫媒作為上市公司，連停運都玩彈弓手，有錢只還畀大股東漢奸黎，卻拒絕支付員工薪金及遣散費，其管治手法係唔係健康，喺襁褓嘅BB都睇得出喇！壹淫媒千瘡百孔，壹盤混帳，根本就係一身係屎，點冚吖！

漢奸黎人在獄中，尚要面對違反國安大法及多宗詐騙案嘅審訊，而毒果報多名高層及主筆亦被檢控，惟捲入台灣毒果報及欠薪風波嘅現任壹淫媒董事會主席葉一堅，條友明明「壹身蟻」，卻人老精，鬼老靈，風雨中唔係撐毒果，卻練就龜縮功，「潛水」多時，依家身在何方都未知，台港均爆欠薪風波，呢條友即變「葉枯萎」，連龜頭都縮喺一堆黃葉中！有道是「一物失稱，亂之端也」，何況除惡務盡，呢條粉腸，依家一身蟻又豈可以任其龜縮而不遭落鑊檢控，出得嚟行，點縮都要還！