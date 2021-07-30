產評：中美經濟步冷戰　水浸日子恐快完

今日是7月最後一個交易日，港股已無可能「七翻身」，反而是高台跳水，全因中國概念股遭遇洗倉式拋售，表面上是由內地行業監管風暴觸發，實際是反映中美加速步向「冷戰」模式！金融脫鈎正加速推進，貿易戰亦在醞釀新事端，兩強各走各路，影響着全球經濟和產業鏈運作，半球化下資源重整效益趨降，政治因素對全球通脹的影響不容低估。看官要有心理準備，「水浸」日子將成歷史，要勒緊褲頭過日子！

雖然市傳內地財金官員就近日中概股急挫派「定心丸」，惟這並未能掩飾中美加速脫鈎的事實。在7月初，中美各自有國家慶典，當時已有分析警告，只要這個「安全時點」一過，雙方隨即歸位對戰，結果一語成讖！然而，今次導火線不是美方主動，而是滴滴出行赴美上市，初時市場以為內地政府會為了經濟保着股市暢旺，惟劇本竟變成重構內企赴境外上市的「新秩序」。既然中國不歡迎赴美集資，美方亦作出還擊，對盈富基金正式修改章程，列明「美國人士」不得購買，以符合美國法規。凡此種種，皆在反映金融脫鈎正更廣泛地體現於資本市場各環節。

至於美國，拜登政府的高層代表近日赴華會面並無成果，也許是意料中事，亦可視為外交上的「先禮後兵」，隨即走進新冷戰時代。近日有指拜登政府擬仿昔日美蘇冷戰時所設立的緊急溝通熱線「紅色電話」，相信是中美熱戰前雙方下最後通牒之用。近期美國政商界已開始討論如何應對中美新冷戰，這些現象皆在警告投資者，要為中美博弈作最壞打算！

眼前境外上市中概股估值暴冧，可視為這場新冷戰的首輪炮灰。同一時間，有關中國購買美國的商品量仍低於當初中美貿易協定，以及美國打算將聯邦政府採購品中「美國製造」零件含量的門檻提高，預示貿易戰正醞釀升級。

過去全球化下資源自由發揮最大效益的場面不再，取而代之是中美兩大陣營對壘，學術交流和商業併購減少，脫鈎催生出兩個不同的通訊制式、技術標準、資本市場資金流進出和企業掛牌設限，意味市場規模收縮效益驟降，對供需造成的缺口，勢將激化全球通脹。美國聯儲局雖仍強調通脹是暫時，但從其最新言論可見，退市的起始點正愈走愈近。除了貨幣政策因素外，且別小覷政治因素下全球產業鏈重整，對物價上升所造成的潛在風險。謹記利率低企及資產價格上升的現象絕非必然存在，要居安思危！