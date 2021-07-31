學院辦了兩個一帶一路的碩士課程。去年9月為第一屆。由於學院知名度不高，宣傳也乏力，招生不太理想，可幸今年1月第二次招生時反應改善。今年第二屆招生，情況較佳，相信在新學年可有幾十名學生。

今次報名者，一如過往，內地生為主，也是工作多年者為主，反映內地企業從業員和創業者，願意為學習一帶一路學識，暫時停工全職作學生。他們有決心，也認定一帶一路倡議會帶來巨大機會。

近百人面試，男女參半。女性中也不少是企業的中高層幹部。內地男女平等的程度，在企業方面不遜於香港。三四十歲的還願全職繼續進修，其志可嘉。面試者最多的是來自深圳與浙江杭州。前者是毗鄰香港的因素，後者則或可顯示杭州作為中國主要創新城市創業者集中地，頗多前瞻進取求知的人。面試中有多名在海外大學已有碩士學位者，金融與工程科目的碩士。讀金融的，面對一帶一路引發的大發展，了解認識英美以外的世界體系。讀工程而又任職管理層的，修讀一帶一路國家的課程可有進一步開拓非英美發達國家的市場，或許便相近於美國MBA課程興起之時，理工科畢業修讀管理科，這應是當前市場變化的影響。

報名的來自內地的多於本地，屬香港近年高等教育研究生課程的正常現象。香港學生多不願繼續進修，更多的寧往海外。在港修讀的都是集中於工商管理、市場營銷等一類實用科目，或是直接進入專業工作的資格性課程。香港學生的選擇，一方面為現實主義取向，另方面現實到只為求職，也只看到市場現狀。人讀我讀，不去了解社會、經濟與市場變化大勢，也沒有前瞻進取的心態與精神。

以一帶一路倡議為例，香港學生的不知、忽視，一如政府社會的整體意向。相反地，內地教育與媒體有關訊息遠大於香港，內地對一帶一路的認識更為全面，也促使不少進取者以一帶一路的發展為目標。不知甚麼時候，香港才會認識到一帶一路的發展將為世界主流？

上述的觀察或許有所偏頗，但見微知著，未必無因。正如我在九十年代初在大學發展中國商貿的課程，最初也是反應冷淡，後來卻成主流，現在沒有工商管理課程沒有中國因素。假以時日，相信也會有同樣的轉變。只是香港會因遲延損失不少機會。