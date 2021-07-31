《港區國安法》實施一年多，落實中央全面管治權，推出一系列改革措施，香港大局底定，政治方向得以糾偏，可卯足力氣再出發也。香港未來8個月將有3場至關重要的選舉，關乎香港有了正確的政治方向後，能不能產生一個解決香港經濟、民生、未來發展諸多實際問題的執政團隊。

這支團隊的打造要比「止暴制亂」難得多，不是三下五除二就能完活兒的。香港這個彈丸之地，這個「經濟動物」活躍多年之地，這個回歸後「反對派政治」、邪門歪道盛行之地，「愛國愛港」的政治人才、領才兼備的政治人才、忠誠能幹的政治人才實在十分稀有。

香港無論產生甚麼樣的政治人才，都和各式選舉相關。未來8個月的選舉，一是9月份的選舉委員會界別分組選舉，為選委會選舉下屆行政長官和部分立法會議員「搭好舞台」；二是12月份的立法會選舉；三是明年3月的行政長官選舉。

這3場選舉環環相扣，「千里來龍，在此結穴」。大家最關心、最關注的當然是行政長官選舉。這場選舉雖然「包尾後開場」，但現在已經議論紛紛，「暗戰」不止。經常在媒體和民間流傳，茶餘飯後成為談資的「參選人名單」不下一掌之數，最多時可攤開雙掌數落一番。不過，至今無一人公開表示要參選，表現最積極的是聲稱自己可以為了香港擔當任何工作，並對今後的「執政藍圖」、「解決那些實際問題」作了一些勾畫，且展示於公眾。

現任特首也不甘人後，利用「在任」優勢，弄出一些東西來，提出下屆特首「捨我其誰」的架勢，不斷造勢，對此，中央的選擇當然最關鍵。事實上，中央已通過各種場合透露了未來特首和管治班子的條件及要求，大家也以此相對照，看看各路神仙是否「有戲」。

結果都在各有長短，各有強弱之間。於是大家又在猜測，最後關頭是否又有「神奇人物」出現？