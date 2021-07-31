最近網上流傳一段視頻，加拿大溫哥華有位黑人在街上謾罵中國人，許多途人都裝作聽不見，匆匆低頭走過，最後終於有位華人衝出來，三兩下拳頭就將黑人打倒在地。在西方社會，這種侮辱華人的例子早已屢見不鮮，早前美國三藩市有位年輕力壯的白人無緣無故毆打一名75歲華裔老婦，結果反而被老婦以木棍打到吐血。

以上事例證明一個道理：面對欺壓，沉默不是辦法，反抗才是唯一出路。個人如是，國家亦如是。近年美國對中國的欺壓已到了無所不用其極的地步，手段之卑鄙堪比白人襲擊老婦，毫無道德底線。結果呢？中國人根本「不吃這一套」，不但沒有屈服，反而強力反擊，令老美嘗盡苦頭。早在當年的朝鮮戰場上，美國人已領教過中國人的硬骨頭，他們沒有長記性，如今還想欺壓中國人，當然只能碰得頭破血流。畢竟今時不同往日，當年中國貧窮落後，尚且不怕美帝，今天中國國力強盛，又有甚麼理由退縮？

毛澤東曾講過一段親身經歷。他少年時有次跟父親發生激烈爭執，雙方各不相讓，最後他以死相逼，父親終於讓步。毛澤東由此得出結論：「當我以公開反抗來保衞我的權利時，我的父親就客氣一點；當我怯懦屈服時，他罵打得更厲害。」

沒錯，面對美國的無理欺壓，中國人就是要敢於反抗，絕不能怯懦屈服，否則對方勢必得寸進尺，沒完沒了。就像那位75歲華裔老婦一樣，只要拿起木棍反擊，不管對方多麼強壯，也被打得吐血。近年西方國家經常批評中國推行「戰狼外交」，其實中國人的原則是，「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」，不主動惹事，但也不怕事。當今世界豺狼當道，中國不做戰狼，難道做綿羊？