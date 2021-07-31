5,000元電子消費券計劃明日啟動，第一期2,000元電子消費券將會發放予500多萬名登記了的市民，預計百億元資金出籠，為消費及零售業打了一劑強心針，預計百億元消費券可帶來多達一倍的滾動增長，即是接近200億元經濟收益，近日安裝電子支付設施的需求增加一倍，幾乎應接不暇。

其實自消費券計劃公布後，電子支付平台新商戶陸續有增加，單是八達通今年4至7月已有超過兩萬個新申請，1.5萬名的士司機申請使用八達通帳戶收款。這是以往少見的，尤其是各界要求的士採用八達通多年，反應一向冷淡，今次消費券效應有改變局面趨勢。

不過，要延續的士業界使用電子支付，相關公司的政策也很重要，例如毋須繳交手續費或減低費用，這方面是小商戶卻步的原因。而持續提供積分獎賞，亦能吸引業界和市民繼續使用，並非一陣熱潮便散去。

另外3個消費券指定支付平台，過往使用率不及八達通普遍，但自推出消費券後，知名度及客戶都有顯著增加。這是一個多贏局面，市場不是塊大餅，不怕分薄，其實較像一個農田，愈多人種植便愈多收成，農田也愈長愈壯大。

最近一項調查顯示，超過八成市民願意在電子消費券之外額外消費，64%港人會使用信用卡來填補消費券不夠支付的消費項目，即是說除了4個平台加碼優惠，市民也受到氣氛感染，增加了消費意欲。

無論是老中青，也投入電子支付的新浪潮，這是一個正面的發展，內地電子支付早已非常發達，遠遠拋離香港，本地若不急起直追，未來在大灣區將會被邊緣化，這是可以預料。消費券帶來的契機，一定要好好把握。