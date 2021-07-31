首宗被控干犯《港區國安法》兩項控罪及在高等法院受審的唐英傑，日前被3位國安法指定法官一致裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪俱罪名成立，昨日判處入獄9年。

惟3位法官在聆訊過程中接獲了恐嚇電話，有狂徒聲稱要放「人肉炸彈」。網上討論區「連登」更加公然貼出辱罵法官、恐嚇執法人員及其家人的言論，其中有人更聲稱：「整死你咪便宜咗你囉狗官！」有人更發文聲言要轟炸警署，要「香港獨立」。

連登論壇近年淪為部分滋事分子研究反中亂港的平台，論壇中成員明目張膽地研討不同襲擊警員的方法、煽惑他人參與違法示威遊行，亦有成員把警員的私隱資料公開示眾，惡行罄竹難書，而上列貼文已涉嫌違反《刑事罪行條例》第24條，循簡易程序被定罪可被罰款2,000元及監禁兩年，若循公訴程序被定罪則可被判監5年。筆者期望警方提高偵查效率，倘證據確鑿，就要把違法分子繩之以法。

在國安法震懾下，黑暴勢力雖不敢公開作惡，卻有地下化、碎片化、網絡化的趨勢，危害國家安全風險依然存在，本土恐怖主義和黑暴活動隨時死灰復燃，更有走向地下的迹象。如今，新型網絡暴力花樣翻新，已經發展為文、圖、視頻等全方位攻擊。這些新型網絡暴力，只不過是現實中的那些語言暴力和肢體暴力，披上了新的馬甲，以新的傳播形式，對攻擊對象造成更大傷害。

滋事分子認為改在網絡發布煽動違法的訊息便可躲避法網，故行為囂張。不法之徒在網絡上用歪理為兇徒開脫，美化暴力，鼓吹恐怖襲擊，實際上是在荼毒下一代，令我們的下一代被失實的資訊誤導、洗腦、激化，被利用成為殺人兇手、恐怖分子。

狂徒公然恐嚇法官，證明黑暴死心不息，只是轉往地下伺機而動，靜候時機。鑑於現時本港對網絡尚未有全面的法律監管，黑暴人士長期透過網絡發布虛假資訊、美化暴力、散播仇恨，若不盡快予以遏止，將威脅本港法治安定。

筆者呼籲執法部門嚴正執法，盡快立法打擊虛假資訊，更期望完成《基本法》第23條的立法工作，讓香港重回正軌。