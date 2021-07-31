在奧運羽毛球男單分組賽黯然出局的伍家朗，「全黑戰衣」事件餘波未了。輸波後他承認事件對其心情有影響，又自稱為「悲劇主角」；而各路政黨則互相撕咬，率先質疑其全黑球衣有政治表態意味、本身是教師的民建聯成員穆家駿成為眾矢之的，網民發起向教育局及其任教學校投訴，務求打爛其飯碗；黨友則小罵大幫忙，認為運動員在賽場穿上沒有區旗區徽的黑色運動服，的確容易引起誤會；反對派擺明不肯善罷甘休，繼續在網上煽動黃絲聲討政敵，唯恐天下不亂。

筆者不猜測伍家朗全黑球衣是否有政治含意，亦相信香港羽毛球總會所說是溝通出問題，惟唯一令筆者疑問的是，伍家朗與球衣贊助商完約，以及奧運作賽日期，都是早已知道且有時間預備的，並不是今天完約、明天作賽，何以有關方面一直沒有為伍家朗準備上陣球衣，非要搞到主角自己張羅，最終鬧出一場政治風波不可？

尤有甚者，伍家朗於出戰分組賽改穿印有香港區旗的綠白色球衣，但被發現球衣上的區旗被贊助商印成「錯版」，甚至連港隊羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪身穿的藍紅球衣也有「錯版」區旗。香港羽毛球總會其後承認錯誤，已敦促贊助商重印云云，簡直是天大笑話。相信全港市民都不會明白，為何當局連港隊成員的比賽服都搞得一團糟？民政事務局、港協暨奧委會等相關部門和機構，一直以來到底是如何運作，有做好自己份工嗎？難道為港隊成員統一戰衣，向運動員提供合標準的運動服，真是一件堪比登月探天還難的事嗎？

每有香港運動員創下佳績，港府高官即爭先恐後跳出來沾光，但從一件球衣已可見到，體育運動對於港府來說，只是葉公好龍罷了。