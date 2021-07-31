鞋子是否合穿，只有穿過的人才最有資格評價。都說內地的課外輔導課程價格高昂，家長負擔沉重，是耶非耶，本文執筆前，恰巧有廣州的親友來電，對方任教於小學，女兒來年升讀初中，算得上是一個知情者，我正好向她了解情況。

親友告訴我，女兒過去一年因要準備升中考核，故選最弱的數學科補習，每小時收費375元人民幣，每次兩小時，一年就耗去兩萬元，費用不可謂不高昂。她同事的兒子由初中到高三，每年都上功課輔導班，不是每科都補習，只是選較弱的科目作針對性學習，6年下來，共花補習費18萬元。

我昔日的助手，幾年前到深圳從事教學工作，課餘替高中生補習，時薪1,500元。當然，他補習對象是富家子弟，未必能反映一般情況，但從中可見內地家長為子女教育付出的代價，委實不輕。

我在電話中跟親友說，中央最近全力打壓補習行業，未嘗不是善政，社會上太多孩子爭相上輔導班，誰家孩子不補習，家長和孩子本人都會擔心因而吃虧，到頭來你上我又上，便形成風氣。如今教育部門一聲令下，補習行業死氣沉沉，大家不再有補習之風，豈不是好？

親友身為教育界中人，卻不作如是觀，她說：「補習風氣是撲滅不了，中央這樣做只會更糟。」她續說：「新政策只能打倒大型補習社，卻無法規管個別補習或者小型功課輔導班。日後一對一的補習，或者三三兩兩的學習小組肯定大行其道，整個行業將會碎片化和地下化，政府更難監察，長遠發展反為不美。」所謂「上有政策，下有對策」，看來我該恭喜前助手，他這類私補工作肯定前景走俏，時薪很快該可突破2,000元大關。