萬眾期待嘅消費券明天啟動喇！財爺早前預計，超過500萬人明天可收到首期發放嘅2,000蚊電子消費券，按此計算，首期釋出嘅金額至少有100億元。學者表示，港人去年至今長時期受新冠肺炎疫情影響，都希望外出消費「畀自己開心吓」，財爺亦叫大家「齊齊消費，帶旺經濟」！

亦有學者指出，由於疫情緩和，加埋奧運掀起體育熱，100億元消費券總額投放到市場後，保守估計可帶來五成至一倍嘅滾動增長，即至少產生150億元嘅經濟收益。批發及零售界立法會議員邵家輝都好樂觀，佢指一向零售業每年生意額較飲食業高二至三倍，如果飲食業喺消費券收益有150億元，零售業料有300億元生意。調查亦顯示逾三成人擬增加使費。好明顯，消費券如久旱逢甘霖，一個唔覺意，分分鐘使凸咗！

奧運熱席捲全城，消費券帶旺經濟；之不過，面對疫情通關無望，旅遊業備受打擊。商經局局長邱騰華日前都表示，香港以往每年接待6,000萬人來港，即每日接待不少於15萬人，依家每日接待卻不多於200人，人數暴跌99.9%，認真慘情！展望未來，估計旅遊業短期內也不會復甦。變種病毒令全球亂上加亂，歐美各國無不受到Delta變種病毒肆虐，恢復境外遊未來一年諗都唔好諗。本地業者就話會以小包團嘅形式拓展生意，亦會開辦多些深度遊等冀渡過疫情難關。

疫情下封關，原來令中港婚姻暴瀉，去年港男與內地女性結婚數目較前大跌86.5%，而本港女性與內地男結婚嘅數目也較前大跌77.3%。唉，關山魂夢長， 塞雁音書少，談情說愛好艱難，何時不必「猶恐相逢在夢中」？兩地首長真要幫幫手！