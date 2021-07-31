老鼠是有害的動物，不僅損毀財物和污染食物，也會傳播多種疾病。食環署負責巡視全港鼠患情況，並實施防治措施。近年政府一再增加防治蟲鼠的開支，過去3年加錢又加人，本年度的預算開支再增至近2.6億元，但收效甚微。多區鼠患嚴重，影響公眾衞生，危害市民健康，食環署卻束手無策。

食環署把清潔的工作外判給承辦商負責，卻監管不力，承辦商的員工經常被人發現工作懶散，甚至在上班時間去了打麻雀、睡覺等，屢見不鮮。食環署管理轄下垃圾站失職，釀成社區鼠患黑點！而深水埗、油尖旺區、屋邨的垃圾站、商場的肉類店、鄉郊地區更成為重災區。

近日有傳媒揭發上水圍及元朗廈村新圍的垃圾站養「鼠」為患，引來多隻肥鼠咬開裝滿廚餘及口罩的垃圾袋覓食，更有老鼠陳屍站旁，傳出惡臭；食環署承認上址過去半年共收9宗投訴。

有地區人士炮轟食環署「盲擺」垃圾站，以致垃圾站分布不均，多個垃圾站常滿兼爆鼠患；但有部分垃圾站卻設置於鄉村「邊皮」位置，以致無人問津。疫情下隨時釀成新冠肺炎及鼠疫「兩疫齊爆」局面！有立法會議員批評滅鼠開支與成效不符，令市民覺得署方有「閃失」，直斥食環署必須檢討資源運用，包括儀器運用、滅鼠方法、跨部門合作等，除了增加人手亦要善用新科技。他指出滅鼠問題需要市民合作，而且食環署與市民互動、宣傳工作上，仍有改善空間。

食環署最新公布的2021年50個監察地點的鼠患參考指數調查中，多個被指衞生情況惡劣的地區更是不跌反升，反映該署防治鼠患工作成效不彰，未能對症下藥，而滅鼠招數亦屢被批評相當落後。垃圾站不時堆滿垃圾而未及時清理，惹來群鼠開餐，衞生堪憂。有很多市民表示擔憂、震驚及經常見到老鼠出沒，不時被肥鼠嚇破膽，更形容「啲老鼠好似貓咁大隻，一入夜就喺啲樹窿同啲草地爬出嚟！」

為了打擊鼠患，市民須要合作，保持處所整潔，把食物殘渣和垃圾妥善棄置在有蓋的垃圾桶內，每日清倒，斷絕老鼠的食物來源，避免在建築物內外堆積不再使用的物品，保持排水渠及污水系統運作正常，更換已破損的排水渠和沙井蓋，清除老鼠藏匿的地方。

本港多年來鼠患為禍，食環署責無旁貸，必須加強監管承辦商的管理和表現，重新檢視擺放垃圾站的位置，杜絕承辦商的工人「吞泡蛇王」。除了扣分制度之外，必須確保被扣滿分而被取消資格的承辦商，不能改名「借屍還魂」，重新承接食環署外判的工作，才可以起到阻嚇性作用。

為了保障公共衞生和市民健康，食環署需要重新檢討資源運用和策略，必須實施一個可持續的鼠患防治措施，並加強技術知識、宣傳等，否則必須被追究責任。