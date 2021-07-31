神州觀察：偷艇拍片阻救災　缺德網紅須嚴懲

河南省連日遭暴雨襲擊，多個城市受災情況嚴重，各方救援力量紛紛趕往當地襄助，而這當中卻有一班成事不足、敗事有餘的所謂網紅前來各種「抽水」，盡顯自私醜陋一面。有人撲進淺水灘濕身扮受災、拍片蹭流量也就罷了，日前竟有人偷走救援隊的救生艇拍片扮救助災民，何止無良缺德，此舉更根本是在阻礙、破壞緊急的救災工作，簡直就是犯罪，若不嚴懲，絕對說不過去。

據失竊的救援隊隊長透露，該批網紅已不是第一天出現在救援現場附近，這次更是趁他們不備將兩艘救生艇偷走，其中4人穿着救生衣，另有1人躺在艇上扮災民進行拍片直播，結果導致救援工作延誤了最少4小時，着實可恨；同時又發現，兩艘艇都已受損，其中一艘損毀還挺嚴重，恐進一步影響救援，亦可見涉事網紅偷艇後作了怎樣的「野蠻操作」。更不堪的是，這幫人縱然遭到警方截查，卻仍不忘拿出手機，專注於檢視所拍影片的點擊率，實在令人汗顏！

不論是在任何國家或地區，像這種為了一己之私故意妨礙、破壞水災、火災等救援工作的行徑，都不會被容忍，而且必須追究其相應的法律責任，以至因此造成的損失賠償；而在內地，每逢類似災難發生，亦都會特別要求從嚴打擊、懲處該類違法犯罪行為，河南警方並於日前針對防汛救災中的各類刑事犯罪展開「雷霆行動」。所謂生命至上，刻不容緩，多一點時間和救援設備，就有可能多救一條人命，這些網紅為了吸眼球、博人氣，竟可置公眾利益於不顧，這般不擇手段，無視法紀，難道滿腦袋就只有利益盤算？

由此亦可看出，加強對網絡直播、網紅經濟發展的規管何等重要。早有輿論指出，網絡直播的門檻太低，是個人就能在直播平台註冊成為用戶，啥業務素養、思想道德及法律責任意識都無要求，又怎不低級媚俗、譁眾取寵乃至違法違規直播行為倍出？是故需考慮設立考試認證制度，讓網絡主播持證上崗，以作把關。再則，需對林林總總的網絡直播平台加強監管查處，因為諸多直播亂象實是由之縱容而生；誰都知道，此二者之間有着共生共榮的利益糾纏，平台經營方斷然無心「自查自糾」，當局每每又總愛這般「要求」他們，不無「唱雙簧」意味。

依法監管處罰是一方面，如何廣泛提升公眾質素、道德修養也很重要，包括如何盡量消除一切向錢看、唯利是圖的壞風氣，多些公益心、公德心培養，便會少些缺德敗行之舉出現。這樣一來，民眾才會更加正確地區分善惡美醜，不致讓偷救生艇扮救災等劣行蹭得熱度、博得打賞，讓一些毫無底線的主播變成網紅，賺得盆滿缽滿。