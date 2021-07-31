世界視線：保護費一漲再漲　敲竹槓變本加厲

據日本媒體報道，日本和美國近日就2022財政年度開始，日本方面需要承擔的駐日美軍費用的比例，展開非正式磋商。對此，華府方面繼續大敲竹槓，要求日方大幅增加開支，而日方則以「財政緊張」為由，希望美方能「高抬貴手」。

在2021財政年度，日本編列了約2,000億日圓，作為駐日美軍的費用，主要用於駐日美軍基地的日常開支，以及基地內日籍員工的訓練、轉移等費用。近年來，華府一直以「對抗中國威脅」為藉口，要求日本增加駐日美軍的軍費開支。據美國前國家安全顧問博爾頓透露，特朗普政府曾經要求日本政府，將軍費分擔額度提高至80億美元（約8,780億日圓）。

儘管上述報道並未提到美方要求的具體金額，但考慮到今年4月美、韓達成為期6年的國防費用分擔協議，首爾在駐韓美軍支出方面，較去年增加約一成四，美國要求日本增加的幅度，應該不會低於此一比例。事實是，儘管拜登上場後，一再強調要修復與盟友的關係，但是在「收保護費」方面，卻一樣沒有手軟。以駐韓美軍經費為例，韓方一成四的增幅尚在其次，協議規定南韓今後每年分擔的份額，將與當年的國防支出掛鈎，並取消增幅上限，意味着南韓每年承擔費用，可能無止境上升。

引狼入室 自招災禍

對於美方不斷拿所謂「中國軍事威脅」說事索要金錢。據悉日本方面曾提出反建議，藉增加在太空、網絡等軍種的投入，協助美國共同對抗中國的威脅，從而避免增加駐日美軍費用的負擔，可惜美方不為所動。

天下沒有免費的午餐，日本想藉美國之力抗衡中國，必須付出高昂的代價，當中很難有「取巧」的空間，而美國把局面攪渾，既可「合理化」在亞太地區的軍事存在，又可收取保護費，軍火商更可定期「清理存貨」，一石三鳥，穩坐釣魚船。

反觀日、韓兩國，中國的「軍事威脅」還未見影兒，自己先把美國大兵這隻「大狼」引到家裏，弄得民眾雞犬不寧。相比之下，還是菲律賓總統杜特爾特刻意與華府保持距離，比較聰明。