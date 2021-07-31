功夫茶：起底調查有警方　政治花瓶多鬼餘

兵無常勢，水無常形。時代唔同，環境有變，管理上的重組拆局，變陣得法，一些積弊叢生嘅部門的確可乘勢革新而脫胎換骨，令人耳目一新。呢，起底刑事化草案料8月初通過三讀。私隱公署表示，隨着新例賦予公署刑事調查及檢控權，公署收到投訴後，不必轉介至警方跟進，可一條龍執法，若作出拘捕，則可與警方聯合行動。

公署之所以雀躍，也許覺得有實權就唔係「無牙老虎」。之不過，公署就話擬成立「刑事調查及檢控組」專責處理起底罪行，部分組員由內部調配，有需要再公開招聘具刑事調查及檢控經驗人士，不排除係紀律部隊出身嘅人咁話。咦！呢個講法似曾相識喎！本報大早獻上司法改革藍圖，建議起用已退休又受過專業訓練嘅紀律部隊高層擔任裁判官，譬如警務人員處理各類刑事案，駕輕就熟，事半功倍。姑勿論公署是否受到本報所獻之藍圖啟發，肯打破過去嘅條條框框，都係值得一讚。

之但係，公署又急於成立「刑事調查及檢控組」，變陣似未見得法，予人有疊床架屋之感。大道至簡，化繁為簡係管理嘅最高境界，皆因簡單才能高效、明確問責；要做到大象也能舞翩翩，絕對唔係加得多新組織，開多啲新職位就能聲勢浩大！好嘅管理，就係要部門「瘦身」，即係簡化、簡化、再簡化！實情現有法律已概括包含起底刑事化，使乜隆而重之又交畀一個新部門做，交警方去處理已足夠有餘。如今整色整水，不是法國大餐多舊魚嗎？倒不如真係做出啲成績再招兵未遲！

起底刑事化通過，私隱專員可無手令下搜查電子器材，截停、搜查及拘捕「起底」罪行疑犯，呢個無疑符合「工欲善其事，必先利其器」嘅至理。此外，起底刑事化設二級制，亦有一定阻嚇作用。第一級係未經當事人同意披露資料，並有意圖或罔顧導致當事人或家人受指明傷害，譬如滋擾、威脅、恐嚇等，即屬違法，最高罰款10萬元，監禁兩年。第二級罪行則屬構成實際傷害，經定罪最高罰款100萬元，監禁5年。

公署專員指，轉發有起底內容或具威脅性嘅訊息，好似話「麻包袋接放學」已構成犯罪元素。其實，一句到尾，有咗起底刑事化二級制，啲陰濕鬼、冇膽匪類就咪貪一時過癮，匿埋鍵盤下亂咁起人底，否則畀人「起番底」，到時一身蟻就喊都無謂！講到呢度，功夫茶都係要強調，一個私隱公署、一個平機會，咁多年來予人感覺就係政治花瓶，一味嘥納稅人錢又做唔到嘢，政府重組拆局，呢兩個花瓶理應收埋喇！功夫茶只能感嘆，成個政府冇靈魂，唔怪得有識之士走晒，移民潮又起咯！