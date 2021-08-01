首宗干犯《港區國安法》兩項重罪的唐英傑案，在「指定國安案件法官」的判決下，獲得了「輕判」。

根據《港區國安法》的規定，煽動他人分裂國家，起點和最高刑罰是監禁5至10年，恐怖活動罪起點和最高刑罰是10年以上或終身監禁。而法庭在兩罪分別最高可判10年和終身監禁的基礎上，分別判監6年半和8年，判處唐英傑共囚9年。這樣的「只減不加」，令唐英傑的「控罪嚴重」得到了輕判。

請注意，這單「首宗國安案件」，是根據《港區國安法》的規定，由「指定國安案件法官」審理的，然而，卻明顯沒有按照《港區國安法》的法律規定判案。《港區國安法》之所以特別規定國安法案件要在香港現有法官之中指定「國安法官」，就是希望這樣的法官能夠完整、準確的按照《港區國安法》審判案件，不要以自己的所謂「普通法訓練」和「價值觀」另搞一套。

可是，《港區國安法》的一片苦心和小心提防卻「出師不利」，被人擺弄！其擺弄手法依然是「高高舉起，輕輕放下」的老套路。

雖然法官的判詞頗為嚴厲，直指本案「情節嚴重」，並不認為被告感到悔意，然而落實到量刑上則「毫不相稱」。

這是首宗國安法判案，而且「情節嚴重」，犯罪者又毫無悔意，必須重判才是王道，才是彰顯法律威嚴，才是維護法治，才有阻嚇性。這些道理不必多講，法官比誰都懂，但偏偏反其道而行之，釋放出的是干犯了國安法的罪行可獲輕判的訊息，案犯毫無悔意的態度也未被「加刑」，此影響十分惡劣，讓人覺得唐干犯國安法的行為並無罪咎，大可「激勵他人有樣學樣」。

因此，法庭對「首宗國安案件」的輕判，不但沒有阻嚇力，反而是在姑息。看來，要彰顯法治和公義，彰顯國安法不可欺，此案律政司必須上訴。