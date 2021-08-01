罰不當罪，不祥莫大。首宗《港區國安法》案件的被告唐英傑獲刑9年，與其他黑暴分子比較，也許算是重判，惟根據此案的嚴重性而言，明顯判刑過輕。被告被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩項罪名成立，皆屬嚴重罪行，前者可判監5至10年，後者最高刑罰更是終身監禁，結果兩罪合共僅判囚9年，雖是因為部分刑期同期執行，但無論如何都與國安法規定的最高刑罰相距甚遠。

反觀前年元朗7‧21襲擊案，7名被告為了保衞家園而觸犯暴動罪，分別被重判3年半至7年。頭腦稍為正常的人都知道，唐英傑案件的性質比元朗襲擊案嚴重得多、惡劣得多，卻只是多獲兩年刑期，如此裁決確實很難不令人質疑。最搞笑的是，辯方律師強調被告已感到後悔，願意向被撞傷的3名警員道歉云云。這是道歉就能解決的問題嗎？實際上，被告一直拒絕認罪，辯方更引經據典，企圖否認「光復香港 時代革命」的口號含有煽動分裂國家的意思，可見被告從頭到尾沒有悔意。至於辯方律師稱被告「品格良好」，更是天大笑話。被告故意以電單車撞擊警員，如此兇殘冷血的行為，從哪裏看出品格良好？換作是美國警察，兇徒早就被開槍擊斃，根本不必審訊。

正如古人所說，禁而不止，則刑罰侮；令而不行，則下凌上。作為《港區國安法》實施後的首案，今次判決顯然無法反映案件的嚴重性，也不足以彰顯煌煌國法的尊嚴。此例一開，難免令人擔心接下來的國安案件照辦煮碗，一律獲得輕判。尤其是黎智英等國安重犯，如果又被高高舉起，輕輕放下，國安法豈不是淪為一張廢紙？

要防止國安法淪為廢紙，其實很簡單，中央只需根據有關條例，將國安重犯移交內地法院審訊，保證萬無一失。