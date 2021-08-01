司法亂象，俯拾皆是，最近兩宗比較哄動的案件，量刑都是惹人質疑。前年元朗7‧21案，黑衣人從市區到元朗進行挑釁，釀成群毆，白衣人保衞家園驅趕滋事分子，一時情急，錯用武力，雖然應受懲罰，但其情可憫，法官在量刑時應加以考慮，怎料最終重罰7名被告，當中監禁最高7年，刑期甚至比大部分暴動案件更長，7年監禁是區域法院判刑上限，即是說，法庭有生殺大權便用到盡，令人忿忿不平，量刑如此不近人情，這一把尺是否一視同仁？入侵者卻一個也未定罪，法庭懂得分黑白嗎？需要警方幫手調查就出聲，一查現場人士背景自然真相大白！

官字兩個口，換轉去到高院，審理首宗國安法的案件，有權可判囚終身，但竟然只是判了9年，立即引起輿論嘩然。若論案情嚴重性，被告唐英傑駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員，行為無法無天，法庭在判決也說，案發當日正是《港區國安法》生效第二天，被告是有計劃犯案，故意用電單車插旗衝向警察，刻意挑戰法治，透過恐嚇公眾，達致自己的政治意圖，故此裁定兩罪成立。

法庭所言非虛，但前日判刑時卻口硬手軟，煽動分裂國家罪刑期上限10年，唐只判囚6.5年，恐怖活動罪可判終身監禁，法庭只判囚8年，而且有部分刑期是同期執行，唐實則坐少幾年監。

法官還指出，刑罰必須達致阻嚇作用，但實質唐案刑期對於黑暴來說，反而是放下心頭大石，知道刑期甚至比販毒還少，收6,000元販毒判囚19年最近有實例，找幾個死士出手搞恐怖活動有何難？保衞家園重罰如撞警暴徒，高院門前正義女神確實是蒙了眼！