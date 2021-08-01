東京奧運會正進行得如火如荼，各國健兒除了努力弘揚「奧林匹克精神」，展現「相互理解、友誼長久、團結一致和公平競爭」，亦藉比賽宣示愛國心。正當香港劍擊代表張家朗為港爭光，奪得金牌領獎之際，有人則在商場觀看頒獎儀式奏起國歌的直播時揮動港英旗，並且煽動他人喝倒采及叫口號，騎劫奧運宣揚「港獨」，非常可恥。警方日前以涉嫌違反《國歌法》，拘捕一名40歲男子，是首次有人因違反《國歌法》被捕。

《國歌法》第7條列明任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、貶損的方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌，即屬犯罪，最高可罰款5萬港元及監禁3年。違法必究固然理所當然，但噓國歌的行為恐怕世間罕有。

國歌與國旗、國徽一樣，是《憲法》規定的國家象徵與標誌。維護國歌尊嚴，就是維護國家、民族和全體國人的尊嚴。綜觀全球，美國、加拿大、俄羅斯、泰國、馬來西亞、新加坡、日本、菲律賓和印度等國家都有保護國歌的相關法例，顯然尊重國歌是普世價值。近年來香港卻一再發生對國歌作出侮辱的行為，包括在足球賽場上出現的「噓國歌」醜劇。

其實，不少噓國歌的人對祖國欠缺深入認識，不明白國歌意義深遠，以致作出了侮辱自己及祖先的數典忘祖行為。自1840年起，中國經歷帝國主義逾百年欺壓，上世紀30年代，日軍侵華，中華民族到了生死存亡的關頭，激起中國人民奮勇抵抗。田漢和聶耳創作的《義勇軍進行曲》，正好表現了中華民族勇往直前、不屈不撓的精神。正是因為國歌奏起，祖國才逐步擺脫「被欺凌、被屈辱」的日子。

治亂世，用重典無疑是正確的做法，但筆者認為更重要的是「十年樹木，百年樹人」，政府與學校應幫助學生從小培養國民身份認同和守法意識。政府去年向全港學校發出「展示國旗和區旗及奏唱國歌」的通告，教育學生認識和愛護國旗及國歌是好的開始。

期望學校繼續履行傳道授業解惑，讓本港青年了解國歌對國民的意義，遵從奏唱國歌的禮儀，增強對國家民族的認同感和歸屬感。