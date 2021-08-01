首宗國安案件日前判決，3名國安法指定法官裁定24歲被告唐英傑煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪成立，聽取求情後判其入獄9年，並取消其駕駛資格10年。判決結果一出，外界不無嘩然，皆因分裂國家及從事恐怖活動都不過監禁9年，僅比7‧21元朗白衣人藤條打人案的刑期多兩年。違反國安法的懲罰都不過如此，這不是變相鼓勵黑暴再起是甚麼？

唐英傑一直拒絕認罪，辯方更千方百計就「光復香港 時代革命」是否含有煽動分裂國家的意思作出狡辯，足見其毫無悔意。更有甚者，被告駕駛電單車撞向3名警員，分明想攞命，說是意圖謀殺也不為過，法官大人卻彷彿無考慮過這一點，難道警員的命不是命？不需要受到法律保護？

試想想，判監9年扣除假期，7年後便是一條好漢，對於這類一條黑路走到底、坐監留案底也不言悔的黑暴死硬分子，7年足以令他洗心革面、今是昨非嗎？筆者敢寫包票必定不能。屆時被告不過30歲出頭卻前途盡毀，很大機會生出報復社會心理。連有正當職業、已屆中年的「孤狼」也忽然視死如歸，刺警後自殺，證明黑暴分子被反中亂港、仇共仇警的意識洗腦洗得無藥可救，國安重犯他日出獄會幹出甚麼可怕勾當，想一想也教人不寒而慄。

這些年來，香港亂象叢生，執法受罰、叛國有獎成為常態，直到《港區國安法》出台，亂象才稍為收斂，社會才稍為看見重回正軌的曙光。然而，一旦國安法不能落到實處，遭司法界大打折扣，便同廢了武功無異；加上法援署胡批濫助，專門為黑暴被告挑選最好的法律團隊，打輸了官司又是由納稅人埋單，黃律師則袋袋平安，足見整個司法制度千瘡百孔，國安法淪為一紙空文何足為奇。