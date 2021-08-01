日前跟朋友聊天，對方知道我是教育工作者，問我是否香港教育專業人員協會的會員，我答不是。原因不為別的，該會是否每一個會員都能配得上專業二字，咱不說，但整個協會的取態和處事方式則太不專業，這樣的組織，正常人也應恥與為伍。

據說教協會員之中，黃絲的數量比藍絲多，但這不打緊，教協要是具有專業態度，該不分黃藍，為法律是尚，對一切非法與非理性的行為，都應抱同一態度予以譴責。過去幾年，香港部分大學生行為猖獗，輕則包圍校務會議會場，重則佔領大學，儼然割地為王，嚴重侵犯到教育工作者的人身安全，就連港大前校長馬斐森也坦言，有一次被學生圍困時，覺得自己的生命受到威脅。學生一而再地挑釁校方和教育人員，但因為教協是黃營組織，便對種種惡行置若罔聞。

筆者本人便有親身體驗，2019年反修例風波期間，我在報端發表言論支持政府從嚴執法，結果惹來黃絲不滿，有近百個年輕人湧到我上課的教室，包圍了5小時，多次將我推跌在地，事後還繼續出言恐嚇，威脅我和家人的人身安全。這是一樁黑白分明、大是大非的問題，按理不論本人是否教協會員，該會最低限度應發表聲明，譴責暴徒惡行，以維護教育工作者最基本的尊嚴。然而，教協由始至終卻像沒事一樣，完全沒有承擔應盡的職份。

香港警察雖被視為藍營中人，但在法律面前人人平等，不論黃藍，只要是毀犯法規，就要同等論處，故7‧21案中的白衣人，即使他們的立場是反黃，一旦犯了法，警隊還是會將違法者緝捕歸案，這才叫專業態度，哪會像教協般專業不專。這樣一個組織，你就算是加入了，也該及早退出為宜。