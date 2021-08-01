醫院管理局日前公布第62期《風險通報》季刊，去年第4季本港公立醫院共呈報7宗醫療風險警示事件及21宗重要風險事件，其中一宗醫療風險警示事件涉及一名白內障患者，病人原擬在右眼接受眼內注射，惟醫生錯誤喺左眼進行相關程序。

據悉，注射前醫生已在其右眼眉毛上方做記號，並與病人作確認，可是醫生仍然出錯！有眼科醫生形容事故罕見，但由於藥物劑量低，且患者喺無菌環境下接受注射，料事件構成副作用風險很低。阿哥，咁即係病人好彩大命，要是施錯手術割錯其他器官，造成無可彌補嘅過失，好似割錯左右乳房、睾丸、肺、腎，咁就閣下「整定」！各位看官，割錯器官、用錯劑藥、術後送紗布手術鉗等已非「新聞」，好多時係人為疏忽，輕則捱多刀，重則一命嗚呼！

上述「右眼有事，注射左眼」雖然影響「不大」，但有眼科醫生指呢個程序本身亦有極低風險會導致中風，病人今趟無事，家山有福，好應該去黃大仙祠酬神！以前有論者對公院嘅印象惡劣，形容為「一隻腳踩入去，另一隻腳就伸向棺材」！呢個比喻或者稍嫌誇大，之不過，這正反映市民對公共醫療「求求其其」嘅不滿。

事實上，基層輪候公院尤其是內科新症，像骨科、耳鼻喉科，最長輪候時間約3年或以上；好彩輪到，若然又發生醫療事故，都咪話唔心噏！

老朽早前看過一個醫生寫嘅文章，話佢從前服務嘅政府醫院有一句使命宣言「視病猶親」，意思是試想想躺在病床上的是你的家人，你會如何為他做最好的決定。醫者父母心，只要把病人視為自己家人，咁落刀或注射時必定小心謹慎，無謂失誤必會減至最低！希望入讀醫科嘅尖子，都能「視病猶親」！