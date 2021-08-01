首宗違反《港區國安法》案件於上周五審結判刑，24歲被告唐英傑駕駛插有「光復香港 時代革命」的「港獨」旗幟，在去年《港區國安法》剛實施，即7月1日香港回歸紀念日，公然在灣仔鬧市與非法集結的市民遙相呼應，衝過4道警方防線，引致3名警員受傷，因而被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立，分別判監6年半及8年，部分刑期同期執行，共囚9年。對此，社會毀譽參半。

唐英傑干犯上述嚴重性質罪行，絕非一時衝動的個人行為。他衝着《港區國安法》的頒布實施，將電單車及插上「港獨」口號的大旗招搖鬧市，公然侮辱《憲法》、《基本法》，挑戰國安法，當警方無到，張狂之極。對如此公然挑釁公法和管治權威及尊嚴的行為，無論如何是罪無可恕。代表律師所作的種種求情理由，均是矯情之作，只對受傷警員道歉，並沒有對分裂國家、宣揚「港獨」的錯誤行為承認錯誤，可見其心可誅，不值得給予任何寬恕。

唐英傑罪成唯一可取之處，是形成案例，警誡那些一心想搞香港「獨立」、推動所謂「時代革命」、要「光復」香港的人，提出、倡議、鼓勵、煽動他人作「光復香港，時代革命」的口號及活動都是錯誤的，都是犯法的。曾幾何時，這一口號和旗幟在前年年中開始，成為整個黑色暴亂活動和文宣的綱領性旗幟及暴動的動員令。

最令人遺憾和質疑的是量刑的結果，竟予人感覺是非不分、輕重不一、雙重標準。唐英傑煽惑「港獨」分裂，用可殺人的電單車作案，也撞傷警員3人，只不過監禁9年，而7‧21案元朗鄉民只為保家園，作案工具為藤條，沒預謀，竟重判7年。

情何以堪！公平何在？公理何存？能服眾嗎？