近日香港全城狂喜，中國香港奧運選手歷史性連奪3面獎牌，是香港體育運動最輝煌的一刻。這肯定是運動員自身和體育團隊努力奮鬥的成果，也說明香港的精英運動員體制，在過去一段時間增加了資源後，取得可喜的成果。

精英運動員的表現令人喝采，也激發更多市民參與體育運動，就像筆者這種中年大叔，也忘了平日工作的勞累，走到運動場鍛煉身體。一個地方在體育上取得佳績，關鍵在於體育普及化，參與的人口基數大，在長年的切磋中互相激勵，自然能夠萬中挑一，再進行精英訓練，造就世界級的選手。

說實在，香港政府管理的公眾場地，橫向地跟國際比較，質量和數量也算不錯，而且費用低廉。政府在2017年起的5年內投放約200億元，新建或提升26個公眾使用的體育設施，這還未包括斥資300億元的啟德體育園。問題是，學生、年輕人、上班族有時間運動嗎？

香港的工時是全球最長的地方之一，法例上又沒有工時規管，打工仔上班都累壞了，放工後哪有精力做運動，回家後也寧願躺在梳化上休息，運動變了奢侈品。說到底，標準工時這個議題，不僅是從普及體育，也是以市民健康的角度出發，政府是不能迴避。學生方面，現時很多都沉迷網絡世界，體能和身體質素更是響起了警號，參與體育就是最好的方法把他們從網絡世界拉出來，鍛煉體格、心智和意志，但要解決兩個問題，一是費用，二是誘因。費用方面，主要是參加訓練班的費用，現時康文署的訓練班名額不足，很多都是要抽籤的，很難進行持續的訓練。

至於學校，應是年輕人接觸運動的大門。學界作為一個重要的平台，學校的體育訓練，不少由優質教育基金或辦學團體資助，不同學校的重視程度不同，名額和質量都非常參差。如果參加私人舉辦的訓練，所花的費用就算對中產家庭來說，也是一個壓力。筆者建議，在所有中學增設一名體育事務主任，專門負責校內的體育推廣和活動統籌，另增設學校專用的體育發展基金，簡化程序鼓勵申請。大學入學方面，增加更多名額予體育表現優異的學生，以促進校園的體育文化；甚至倣效內地一些大學，體育科是其中一門必修科，讓莘莘學子不會忽略鍛煉體魄。

體育的可持續發展是一個龐大的工程，如果將今日支持港隊的這份激情，轉化為社會的正能量，將令香港體育事業不只是多建幾個場地，而是達致可持續發展。筆者之前也建議政府成立文化及體育局，加強連結教育和經濟等多個部門，讓體育發展循精英化、普及化和盛事化目標方向發展之外，實際上也要從產業化、稅務優惠和教育制度上着手，政府應更有作為地主動統籌。我們相信，運動除了是講求更高、更快、更強，也包含更團結的精神。