世界視線：無人機濫殺平民　揭密者反被繫獄

美國又出現「走佬特工」斯諾登式的吹哨者。美國維珍尼亞州法院日前宣判，空軍前情報分析員黑爾洩露美軍無人機項目機密資訊，違反間諜法罪成，判監45個月。

根據報道，33歲的黑爾於2012年獲派駐阿富汗，負責定位無人機空襲目標，並追蹤敵方手機信號，退役後向記者提供超過150頁屬頂級機密及機密級別的文件，並於2019年被捕。

黑爾的爆料，包括一份名為「割草機行動」的阿富汗無人機攻擊評估報告，當中顯示駐阿富汗美軍於2012至2013年期間，針對阿蓋德組織和阿富汗塔利班進行了50多次無人機「精準打擊」，但是在擊殺的217人中，只有35人被美方情報部門列為高危目標；在情況最惡劣的5個月裏，相關行動的誤殺率甚至高達九成。

美軍「殺錯良民」，很多時不會被嚴格追究。2012年，一名美國士兵被控槍殺16名阿富汗平民後，被移送到科威特受審，引發當地民眾滔天怒火。更有甚者，被指犯下戰爭罪行、被前總統特朗普特赦的一名海豹突擊隊前成員，最近竟在綜藝節目上吹噓自己曾在伊拉克殺俘，但海軍不會對他採取行動。

法庭在裁定黑爾有罪時也有避重就輕之嫌，避談美軍無人機攻擊違反人道的同時，卻強調黑爾若真的有心吹哨，可循向上級反映等「正當途徑」而非向傳媒爆料；又指黑爾曝光的美方識別恐怖分子的標準會被敵人利用，影響國家安全。先說「向上級反映」，之前寫「求援信」反映艦上新冠疫情的羅斯福號航母前艦長，結果一度被解職處分；至於說標準曝光影響國家安全，正是因為美軍標準亂定，才導致濫殺無辜的情況頻生，甚至有傳「只要是戰區內結伴駕車出行的成年男性」，均會被美軍當作「高危人物」，真正的恐怖分子知道此一「標準」又有何用？

人們可以看到，美國政府可以對殺害平民的軍人「網開一面」，但對揭露其醜行的吹哨者，由斯諾登到阿桑奇再到現在的黑爾，卻一個都不會放過，這就是所謂「人權祖師爺」的真正面目。