正論：毀人不倦煽黑暴　清算教協此其時

多行不義必自斃。繼支聯會名存實亡、民陣土崩瓦解後，另一反中亂港政治組織「教協」亦面臨被清算的後果。兩大官媒昨日發表評論文章，狠批教協是必須剷除的「毒瘤」，並羅列教協種種反中亂港惡行。教育局隨即宣布全面終止與教協的工作關係，亦不再視之為教育專業團體。換言之，教協不再被認可，同時失去「討價還價」的能力，接下來便是依法清算該組織和人員的違法行為，為本港教育正本清源。

官媒發表評論文章不久，教育局終於有所行動，指教協近年的言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異，局方不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，不會再就教育議題諮詢其意見；亦會全面檢視轄下的諮詢組織及相關教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格、拒絕其參與有關會議或進入教育局的辦公大樓。此外，局方不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，學校即日起不應將教師參加該會的課程計算在每3年150小時的專業發展活動之內。至此，教協可謂武功全廢，淪為空殼。

當然，武功全廢是一回事，但絕不代表教協過去的斑斑劣迹就此一筆勾銷。正如官媒指出，教協以為退出支聯會便能自保，但教協會長馮偉華堅稱教協政治立場不變，表明他們無悔意，退出只是權宜之計，何況教協在《港區國安法》生效後依然不知收斂，不僅繼續包庇失德教師，甚至在教協會址內公然推介及出售美化黑暴的書籍，凡此種種，罄竹難書；遑論黑暴期間，教協多次發起全港學界罷工罷課，煽動學生加入黑暴，「五大訴求」等口號叫得震天價響，並屢次以言論自由、學術自由為擋箭牌鼓吹港獨。現在清算臨頭，才急忙發出聲明，改口稱「重視學生安全」、「沒有煽動學生示威」、「反對港獨」，這除了顯得厚顏無恥，更反映其作賊心虛，令人不齒。

更醜陋的是，教協仍想垂死掙扎，昨傍晚突然對外強調擁有9.5萬會員，教育局與其斷絕來往是對整個行業的損失云云，企圖將數以萬計的教師綁上戰車，以為「人多勢眾」便能脅迫政府和中央，更證明其聲明滿紙謊言，毫無意義。

說來實在可悲。黑暴一役，不僅大學生走上前台，中學生後來更成為主力，有的甚至只有11、12歲，還在讀小學。這些本應天真爛漫的青少年，為何淪為窮兇極惡的黑衣暴徒？毫無疑問，若不是教師煽動和慫恿，學校縱容和包庇，不可能有這麼多中學生充當炮灰。當中沒有教協發揮動員組織等「威力」，黑暴不可能如此「成功」。從近4,000名學生及過百名教職員被捕可見，在教協主導下的教育界已經爛透，早前甚至有大學管理層及中學教職員帶領一班中學生製造爆炸品，圖謀發動恐怖襲擊，顯見黑暴已演變成恐怖主義。試問教協有發揮「專業教育團體」的責任，譴責恐怖活動、救救學子嗎？不僅沒有，而且恰恰相反，教協對種種違法暴行，不是默不作聲就是煽動鼓勵，以破壞一國兩制、反中亂港為己任，自取滅亡完全是咎由自取。

無可否認，一個巴掌拍不響，如果沒有教育局長期以來的姑息養奸，教協又好、黃師也罷，根本不可能如此氣燄囂張、毀人不倦。教育局直到官媒發表文章才匆忙與教協割席，人們才驚悉教育局原來一直同教協有「工作關係」，即使國安法生效後仍然合作無間。更不堪的是，教育局局長楊潤雄早前還口口聲聲要為被釘牌的教師設立復牌機制，而且一直以保護私隱為由，拒絕公布失德教師的資料，簡直匪夷所思。由反國教到佔中再到黑暴，教協荼毒學子，呼風喚雨，沒有教育局縱容默許，助紂為虐，有可能成事嗎？

姑勿論如何，香港教育病入膏肓，再不進行刮骨療毒式的大手術，毀掉的不僅僅是一兩代年輕人，而是一代一代毀下去，直至集體滅亡。現在由官媒為教育界除毒打響第一槍，教育局不得不改弦更張，總算是亡羊補牢之舉。下一步便須對教育界的污泥濁水逐一清算，若涉違反國安法便須依法起訴。惟有這樣，莘莘學子才得救，校園才得以回復寧靜。