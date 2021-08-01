功夫茶：黑白不分縱暴徒　保衞家園變被告

男兒天職保家眷，兒啼妻哭內心繚亂，經典金曲《決戰前夕》呢幾句歌詞，喺70年代唱到街知巷聞，當時香港正處於起飛狀態，欣欣向榮，可惜好景不常，世風日下，千禧年後21世紀，特區沒落，呢兩年大家成日喺街度聽到嘅，係乜嘢「願榮光歸香港」嘅港獨黑暴歌曲，同埋分裂國家嘅「光時」口號，唔單止冇眼睇，直頭聽完要洗耳咪中「獨」！

男人大丈夫，保衞家園係天經地義，本來應該被人歌頌，點知會畀人當做暴徒，淪為階下囚，元朗7‧21事件7名被告暴動及傷人罪成，重判入獄3年半到7年，昨日本報就訪問咗關注事件嘅群組，聽吓被告嘅冤情。事緣前年7月21日，香港多區暴亂，警方疲於奔命，就連中央駐港機構都蒙污，黑衣人得勢不饒人，號召同路人從其他地區去「光復元朗」，即係糾眾蓄意搞事破壞，有親「光復」都冇好嘢，之前喺多區都有前科。

嗱，例如同年7月6日「光復屯門公園」遊行，就有暴民與警方衝突。連弱小女流都欺凌，民主黨議員林卓廷涉要求一名人士刪除影低嘅示威相，被控意圖妨礙司法公正，而7日後嘅7月13日「光復上水」就有暴民與警方衝突，林卓廷都到咗現場，反而叫警方克制，幾日後7月21日，林某仲着黑衫帶人入元朗，為乜事大家都睇得一清二楚！

來者不善，當日警察未能及時調派人手保護元朗市民，當地人只能自發走出嚟保衞家園，驅趕入侵者，防止商店食肆被「裝修」（破壞）、老弱被欺負燒成火人，唔通叫佢哋袖手旁觀，含淚默默睇住美好家園毀於一旦？當日好多被指暴徒嘅白衣人都只係揸藤條，打兩嘢都斷啦，如果想傷人會唔會咁嘅裝備！嗱，乜嘢叫暴動，睇吓外國嘅暴徒就知，動不動掟炸彈揸刀仔開槍，殺人當食生菜，就算本地以前都有土製菠蘿，前兩年狂掟燃燒彈，前排又搜到炸彈意圖恐怖襲擊㗎。

嗱，揸藤條重判，揸鐵馬撞差人就輕判，舊年7月1日唐英傑揸住電單車插住「光時」旗撞向警員，導致3警受傷，違反《港區國安法》，煽動分裂國家及恐怖活動罪成，最高可囚終身，法庭竟然對暴徒輕判，部分刑期同期執行，變相就坐少咗幾年監，9年刑期如果行為良好扣埋假期，分分鐘唔使7年就走得出嚟。

另一邊廂7‧21白衣人受到重判，有冤無路訴，向外間盡訴心中情，聞者動容，見者流淚。入侵者無罪，保衞者重判，天理何在！呢排個天黑黑狂風驟雨，天氣反常必有重大冤情，唔通真係要等包公翻生，審案先至分得清黑白？揸藤條去暴動，咁荒謬嘅事，名垂司法史，你估笑片咩？功夫茶就笑唔出喇！