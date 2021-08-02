功夫茶：加密貨幣咪亂玩　投資騙局易中招

有求皆苦，無欲則剛。阿哥，紅塵俗世，邊個無欲，誰個無求？有道是：淡淡定，有錢剩！其實真意係叫人切勿盲目衝動！明知邊有咁大隻蛤乸隨街跳，可惜人世間，就係太多人相信「人無橫財不富」，結果「貪」字得個「貧」囉！

呢，最近有騙徒布下投資騙局，巧立名目訛稱發行新式加密貨幣，以「穩賺不賠」、「盈利翻倍」等噱頭吸引市民投資。光棍佬教仔──便宜莫貪！可惜人性好貪，以為豆腐可以變一磚磚黃金！結果警方上半年錄得496宗與加密貨幣有關罪案，較去年同期多出1.3倍；損失金額則由去年嘅3,730萬元狂飆4.7倍，去到2.14億元，都咪話唔誇張。其中一宗更令人嘩然，話說有年約30歲嘅投資者誤信「投資顧問」作加密貨幣投資，最終慘被騙走約1.24億元，成為目前最大宗損失個案。

騙徒之所以「得心應手」，據警方網絡安全及科技罪案調查科警司指出，騙徒以「加密貨幣」具匿名和跨境性，且不少犯罪分子來自境外，佢哋或將犯罪得益轉移海外，令警方喺調查、搜證、執行及司法權限都遇到挑戰，是以騙徒近年多以加密貨幣作交易，涉案嘅虛擬貨幣多為泰達幣、以太幣及比特幣。騙案類型，大致為網上社交媒體騙案、投資騙案、網上購物騙案3種。

以上3種騙案，以投資騙案被騙得最甘，受害人就係之前提及嘅投資商人，騙徒介紹一種名為「Filecoin」嘅虛擬貨幣，聲稱即將發行並穩賺一大筆，受害人信以為真，喺今年2月至4月間將1.24億元分兩次轉帳至騙徒銀行戶口，直至6月發現貨幣價格暴跌且不能套現，先知中伏！邊有咁大隻蛤乸隨街跳吖？投資有升有跌有風險，呢個係常識，正如賭錢，邊有實贏㗎？係就好多人唔使做啦！香港仲會有窮人咩？

警方分析，騙徒之所以得心應手，愈呃愈有，係佢哋行騙前做足功課，又懂得捕捉投資者心理，譬如先進行「社交工程」，瀏覽社交平台專頁或拍賣網站以鎖定受害人，繼而刊登廣告聲稱以優惠價出售虛擬貨幣，從而贏得「投資者」信心。又有騙徒巧妙設局，誘受害人帶備大量現金面對面交易加密貨幣，實則暗地裏安排同黨搶劫，上半年發生3宗相關劫案，每宗涉款均逾300萬元；可見橋唔怕舊，最緊要受，「錢多，人傻，速來」，這陷阱竟一再上演並得米！警方嘅調查又發現，近一半受訪者對所謂「加密貨幣」一知半解，甚至完全不知為何物，難怪最細受害者年僅14歲！毛都未出齊就貪搵快錢！功夫茶忠告，做人踏實一點，遠離加密貨幣，起碼不會成世閉翳！