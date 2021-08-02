正論：消費券刺激市道　盼催谷電子支付

昨日市面一片熱鬧，好比往日的黃金周，這種久違的場面，全因電子消費券開始派發，首輪登記的500多萬市民，即日收取了首期2,000元消費券！雖然部分平台出現小事故，但大致上運作尚算暢順，市民興高采烈出外消費，市道確實出現一場小陽春！

各區早上已出現人龍，油尖旺區街頭「打蛇餅」，不少市民到港鐵站排隊領取首輪消費券，大大小小商戶添置了不同電子支付平台，連街市檔販亦有為了方便街坊使用消費券，增添支付工具。有長者表示「好開心」，沒有工作都可以有錢使。最初外界憂慮部分年紀大人士不懂使用，但有子女表示老人家反而用電子支付購物會較方便，不用帶現金或計算找贖，而且疫情下少點接觸鈔票硬幣會較妙。亦有劏房戶指消費券對生活幫助頗大，有助於添置生活用品，喜獲政府幫補，減少生活重擔。

電子消費券公布初時，有不少商戶曾指沒有裝設相關工具，未能受惠，但經過政府及各大平台推廣，很多都已趕及這股浪潮，有零食雜貨檔攤表示希望政府以後都用消費券形式派錢，刺激消費。的確，以往派錢萬元，金額更多，但市民未必全用於消費，反而用於各項生活費用，包括交租和交稅，所以政府今次開宗明義，是為了刺激市道，因此消費券不能用於交稅和交公共費用包括水電費，就是要確保消費用途。

消費券首日已經初步有成效，激活市道。本港零售消費受到暴疫夾擊，積弱多時，仍較疫情前低大約三成。現時疫情幸好開始漸趨緩和，在首期電子消費券帶動下，希望令經濟增長持續。財政司司長陳茂波表示今個月中公布新的全年經濟增長預測，預計會超出財政預算案公布時的5.5%。由於內地疫情擴散，短期內難以通關，而救市刻不容緩，故此在通關前，政府會通過電子消費券，推動本地消費。

當然新的發展起初都有適應期，其中一個平台部分用戶未能成功取得消費券，批評手續複雜，而且有些功能運作出現問題，亦有消費者反映，有商戶坐地起價，甚至有藥房對使用消費券收取手續費，這些當然並非消費者樂見。亦有購物程式傳出用戶合謀套現消費券，這些種種亂象，以往市道旺盛時，亦會有類似情況出現，各方面宜留意，以免消費券被濫用。

政府今次帶起電子消費潮流，預料將會持續，長遠有利本港電子支付平台發展。4家支付平台最近已新增了超過120萬個消費帳戶，並增加了逾2.8萬個接受電子支付的商戶，由於支付工具營運商之間的互相競爭，令小商戶須繳付的交易費用有所下調，有助電子支付普及化。內地幾乎人人用手機付款消費，香港作為國際金融中心，絕對有條件做到，亦沒有理由大落後。有轉變才會有生機，希望這次電子支付浪潮並非曇花一現。