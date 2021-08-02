工聯會提議消費券恒常化，以補助中下階層市民的生計，那些用市場的藉口來維護既得利益的人當然會反對。但如果從社會整體發展，特別是從中下階層的角度來看，這應該是難得的好建議。

消費券涉及公帑幾百億元，不過是幾幅土地的拍賣價。林鄭政府很多時都隨意幾十億甚至一、二百億元揮霍，不問效益，只求討好有關既得利益者。消費券在當前香港情況，可有頗大的作用。

一是消費券是全民普及，但以中下階層為主，人數最多。而消費券不能積累，強制消費，對生活緊絀的中下層市民，是生活開支一大補助，對上層市民也有用。前者會全數消費，後者未必會全數支出，因對比他們的消費支出模式，5,000元分期，毫不足道，未必領取，也未必會在限期前全數支出。結果是對中下層市民幫助不小，而限期消費，政府支出便全數投入本地經濟，流出的少。這比起政府資助企業和納稅、納差餉者效果差別巨大，後者不少把資助積累起來，變金融資金，從消費市場抽調出來，對本土經濟裨益有限，且有推動金融泡沫的壞作用。

二是香港現時在疫情中，國際往來中斷，主要旅客來源的內地也實施嚴限，本地近幾十年建立起來的消費體制瀕臨崩潰。即使本地消費逐步恢復疫前水平，仍無法填補海外旅客大減帶來的空缺。疫病因變種病毒延長肆虐期，至多兩、三年，總會平復，平復之後，海外遊客復來，若香港現時的消費設施因消費疲弱而大為削減，屆時便難以應付。消費券是刺激本地消費，但一次的力度有限，若與海外遊客回港的時期掛鈎，疫病期間，於每半年發5,000元消費券一次，既可擴大即時消費，也增強消費信心，增強消費行業投資的信心，為海外遊客回港、消費大增作準備，這便不是簡單的逆周期財政政策，更是維護本地消費設施能力，有中長期規劃之意，改變香港過往投資一窩蜂，大起大落帶來的種種問題。

或許每年兩次消費券的支出對政府財政帶來壓力，但還是小數目。若要求共度時艱，政府可對房地產和土地轉讓交易加徵臨時稅，把收入支付消費券的開支；不是劫富濟貧，而是平衡社會的公共開支。房地產與土地交易徵一、兩個百分點，對資產者來說不過是九牛一毛，但對社會大眾、中下階層往往是救命錢。