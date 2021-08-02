世界視線：禁迫遷令完結　美湧百萬游民

因應新冠肺炎疫情持續，美國政府早前頒布法令，禁止業主驅逐欠租的租客，以防疫情因為民眾流離失所而加劇，相關禁令於上周六結束。聯邦最高法院早前表明，除非國會授權，否則不會延長措施。有眾議員估計，取消禁令將會導致700萬民眾因欠租而淪為游民。

有團體研究指出，目前有涉及超過1,500萬人的家庭拖欠房租，金額高達200億美元；而根據人口普查當局的數據，截至7月，全國約有360萬人表示會在未來兩星期被驅逐。

政府的禁迫遷令一直存在爭議，不少業主質疑，當局應加速發放租金補助，而非藉行政命令強行將損失轉嫁給業主。有業主組織表示，美國正面臨住屋負擔能力危機，政府應提出兼顧房客與業主的可行辦法。事實上，儘管國會撥款近470億美元用作租金補助，但在第一波250億美元補助金中，州與地方政府直到6月僅拿到30億美元，部分州份僅獲撥款幾百萬美元，連杯水車薪也談不上。

透過立法保障弱勢群體權益，出發點無疑是好的，但也有可能「好心做壞事」。以1990年實施的《美國殘疾人法案》為例，該法案大大增加了僱主解僱殘疾員工的難度，但客觀上也令不少僱主索性避免聘請殘疾人士；禁迫遷令的實施會否收類似的反效果，令部分原本有機會租到屋的基層民眾反而被拒諸門外，不無疑問。

不管怎麼說，一場世紀疫症，再一次將美國貧富懸殊的問題暴露無遺。美國人口大約3.3億，竟有高達700萬人處於無家可歸的邊緣，比例之高令人觸目驚心。談到美國的「游民」問題，不僅困擾窮鄉僻壤，富裕如加州的洛杉磯，當地著名旅遊勝地威尼斯沙灘，如今也擠滿無家可歸的人，一排又一排的臨時帳篷儼如「村莊」，衞生環境極其惡劣，隨時淪為疫情爆發的溫床。

除了公共衞生隱患，游民引發的治安問題亦不容小覷。早前一名華裔老婦在三藩市被白人男子襲擊，繼而奮勇還擊，原來施襲者也是一名流浪漢，就連特朗普去年競選連任，「解決流浪漢問題」也成為政綱之一，情況之嚴峻可見一斑。