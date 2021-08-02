長期以來，香港不僅有一個黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁組成的「叛國禍港四人幫」，還有3個長期助長亂港活動的「專業社團組織」，他們是香港教育專業人員協會、香港記者協會、香港大律師公會。現在「叛國禍港四人幫」除了陳方安生，其餘3人都被《港區國安法》或其他刑法「收拾」了。而三大「幫會」，首先被開刀切瘤的是「教協」。三大「幫會」反中亂港的破壞力、影響力絕不亞於「叛國禍港四人幫」，絕不亞於加在一起的所有反對派「政黨」。更具危害性的，是他們有所謂「專業地位」包裝，和政府有千絲萬縷的「業務聯繫」，甚具欺騙性。

教協「包辦」了香港教育領域中「反中亂港」的活兒，在中、小學「反國教」，向學生灌輸抹黑和仇視中國的有毒思想，在教師隊伍中組織反中亂港活動。香港記協為反中亂港媒體「保駕護航」，向外國勢力呈報中共打壓「新聞自由」、箝制「言論自由」的「年度報告」，為外國勢力干預中國內地和香港提供彈藥。香港大律師公會為反中亂港者撐起「法律保護傘」，提供「法律援助」，必要時直接參與挑戰國家憲法的活動。

上述三大「幫會」，廿多年來已經熔鑄在反中亂港中發揮重要作用，日前內地兩大官媒像當年點名揭批「叛國禍港四人幫」一樣，點名揭批香港「教協」為「毒瘤」，必須剷除，相信香港記協、大律師公會也在「毒瘤」名單內，遲早要點名清除。內地官媒發文揭批後，香港教育局立刻與「教協」切割，撇清關係。接下來，就應該是以「社團條例」和《港區國安法》調查其「惡行」，官媒對「教協」的揭批文章實際上已經指明了調查問罪的方向和範圍。

然而，「噩耗」傳來之後，「教協」還想抵賴，還想和朝廷、和香江府衙「講數」，不過，他們當年的兇神惡煞、不可一世，瞬間灰飛煙滅也。那麼，「暫時無恙」的記協以及大律師公會，又當如何自處呢？