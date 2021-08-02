神州觀察：自殘式整形盛行　遏亂象須出重手

近年內地醫美整形市場呈現井噴式發展，一些人對美的追求亦愈來愈極端，甚麼「A4腰」、「漫畫腿」、「精靈耳」都廣受追捧，惟相關整形技術普遍存在健康風險，有的甚至被形容為「自殘式」整形，失敗乃至奪命事故頻出，亂象亟待遏止。惟需看到，亂象背後不僅反映部分消費者扭曲的審美觀問題，更有醫美行業在巨大的商業利益驅使下，以各種不負責任手段宣傳推銷的作用，當局必須出重手進行打擊。

國家衞健委日前發出通報，要求即日起禁止一項名為「小腿神經離斷瘦腿手術」的臨床應用，指該手術缺乏科學依據和循證醫學證據，存在嚴重安全問題，會直接導致神經不可逆轉損傷和下肢運動功能障礙；並要求有關地方各級衞生健康行政部門立即組織及開展清理整頓，對於仍開展該項手術的醫療機構和醫務人員，需依據有關法律法規懲處。該項手術近月曾在網上熱傳，簡言之，就是將小腿中一些相對不太重要的肌肉神經分支切斷，讓肌肉失去活力而自然萎縮，最終達到瘦腿目的。

據指這種手術十多年前就已出現，惟因風險太高逐漸遭邊緣化，現時一般正規醫院已鮮少有做，怎知數月前再度被內地醫美平台熱炒，多地城市醫美機構皆宣稱可以實行該手術，並有不少博主在社交平台上鼓吹手術神奇效果，以及通過網紅、網絡直播、在一些短視頻APP上打廣告等方式進行大肆推銷。一項已被淘汰的危險手術如今沉渣泛起，想要死灰復燃，不消說，又是利益驅動，為此不惜一邊拚命造勢宣傳，一邊極力隱瞞負面效果，繼續欺騙消費者。

可以見到，除了上述所列部分整形手術，像削骨、磨骨、骨延長、抽脂等極具風險的項目近年亦很風行，同樣地，各種致病、致殘、致死案例亦不停爆出；更不堪的是，就連不少被認為比較成熟的普通整形美容項目也頻頻出事，整個醫美整形行業堪稱危機四伏，陷阱處處。問題又在於，這些危險項目總能通過各網絡平台、社交媒體形成輿論炒作，包括直接砸錢做廣告，成功達到宣傳目的，可見當局的相關監管措施十分不濟。

一個不爭的事實就是，這些醫美整形機構普遍存在各式違規操作，誇大其詞或刻意隱瞞手術風險的虛假宣傳可以隨便做，一些機構不具醫療資格也可稱作醫院，或是租借、掛靠正規醫院科室，乃至在賓館、民房運作；包括相關人員的從業資格、准入門檻的制訂都很混亂。每每發生整形事故後，當局的懲處力度又總顯不足，無疑都是在助長歪風，一些坑害消費者的手術如同陰魂不散，仍在被明裏暗裏推行，或是出現更具風險的項目，重視程度必須加強。