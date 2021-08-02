內地官媒炮轟教協誤人子弟、毒害下一代，呼籲剷除此「毒瘤」。教育局聞風而動，立即宣布與教協終止工作關係，並不再視之為教育專業團體，行動不可謂不迅速。但人們好奇的是，這個毒瘤存在已久，教育局明知教協政治立場一向偏頗，為何一直保持工作關係？為何非要等到內地官媒發出嚴厲警告才與之割席？

冰凍三尺，非一日之寒。教協之所以不斷壯大，號稱擁有9.5萬成員，以致愈來愈囂張，徹底淪為反中亂港大本營，正是因為教育局姑息養奸甚至助紂為虐。教協以「教育專業」為包裝，卻熱衷於搞政治，不斷興風作浪，跟民陣、支聯會等反中亂港組織根本沒有分別，甚至比這些組織更有欺騙性和危害性，因為受其荼毒的全是年輕學子。最奇怪的是，教育局至今依然拒絕公布失德教師的資料，教育局局長楊潤雄甚至聲稱要為被釘牌的黑暴教師設立復牌機制，可見港府官僚不僅喪失原則立場，而且沒有是非觀念。

當然，遲到好過不到，在內地官媒當頭棒喝之下，教育局終於肯撥亂反正，總算是亡羊補牢。教協被廢武功之後，只能走向窮途末路，正如民陣和支聯會一樣。難為教協還在死撐，聲稱當局與工會斷絕來往，對整個行業都是損失。其實唯一的損失就是這班黃師不能再掛羊頭賣狗肉，不能再肆無忌憚地荼毒學生。

事實再次證明，要為香港撥亂反正，非不能也，實不為也。過去就是因為中央放任自流，港府怕事避事，教協才會如此猖狂，教育才會烏煙瘴氣。一旦中央擺正主人家態度，落實全面管治權，港府官僚就不敢再胡混度日。在煌煌國法之下，牛鬼蛇神一個也跑不掉，收拾完教協，接下來大概輪到記協了。時候一到，一切都報，子姑待之。