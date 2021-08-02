擁有近10萬會員的教協，向外宣稱自己是教育專業團體，但近年的行為，十足十是一個政治團體，而且是反中亂港組織，多次參與「民陣」及「支聯會」示威活動，甚至推動教師罷課，把政治滲入校園，前年爆發反修例暴潮，更加凸顯其政治取態，完全是泛黃滲黑，不少學生及教師受其影響，像失去理智參與示威浪潮，教協本應出手勸止，但反而火上加油，這是甚麼教育團體，送老師與學生上政治刀口！

內地兩個官媒上周向教協發炮，發表評論文章指「必須剷除『教協』這顆毒瘤」，文章羅列教協的「罪狀」，更促港府徹查教協。教育局迅速反應，第二日便宣布全面割席，停止與教協的工作關係，不會再與教協代表舉行會議，也不再就教育議題諮詢其意見，而且不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，以後教師參加該會的課程，不計算在專業發展活動內。

教局今次不再「鵪鶉」，一改以往慢九拍作風，態度夠積極，而且立場鮮明，不再閃縮，痛斥教協以教育專業團體作為包裝，實際上推動政治倡議，在「佔中」事件中製作教材包括「公民抗命」這個政治炸彈，又發起全港教師罷課罷教。正如當局所說，教師作為會員，應該深思該會是否真正能代表自己。

教協這一下打擊可大，不被承認又如何向會員交代，實在是累街坊，但仍死撐批評教育局的行動對整個行業是損失，亦沒顧及教師福祉，強調該會沒煽動學生示威，也反對港獨。

現在才知驚，不過恐怕已經太遲，連官媒都出口了，相信教協都「冇運行」。教協所屬的職工盟批評教育局做法是對工會組織「赤裸裸的打壓」，但教協的言行像工會嗎？若不看其名稱，還以為是政團呢！