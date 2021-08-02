上周六是第一屆粵港澳大灣區律師執業考試，筆者是考生之一。粵港澳大灣區的人口10倍於香港，面積等同50個香港，是一個龐大而富活力的市場，怎會不吸引呢？所以有近650位香港律師，不論事務律師或大律師都一起參加考試，反應踴躍。

考試原定在今年1月舉行，但因疫情而未能按原計劃在內地舉辦考試，延遲至7月在香港舉辦。報考資格是5年律師執業經驗，考試通過後，再加上簡短培訓，便可在大灣區從事民商方面的法律工作，對香港律師行業來說具有里程碑意義。

對於考試，筆者其實甚為忐忑，一方面是內地的司法考試以合格率低而聞名，另一方面筆者平常忙於公務，說溫習談何容易？幸好筆者募來十多位志同道合的朋友合組雞精班（學習群組），在考試前一個多月一起衝刺，互相討論、研究和交流，從而增強對考試的信心。

考試分為兩卷，第一卷是選擇題，前80題是單選，後20題是多項選擇，考了不少《憲法》和社會主義法治理念，而憲法類一直是筆者的興趣，在溫習時也花了不少心機閱讀相關內容，整體卷一感覺良好。第二卷是書寫卷，前兩條是主觀題，考生須根據背景材料，發揮對這題目的理解，字數每題不能少於500，但最多也限制在一版紙內，不能加紙，等於要求考生不能寫得累贅。第一題關於富有中國特色社會主義下全面依法治國的堅持與發展，第二題是有關《港區國安法》，兩題都是筆者有預習的。第三題是有關合同借貸和擔保的實務內容，雖然筆者無法記準《民法典》所有條款內容，但基本內容還是可以拿捏到的，而且普通法和《民法典》對有關內容的基本概念是相若的，相信以律師的經驗可以回答到相應的重點。

考試後有記者採訪。筆者回應大灣區律師執業考試是個好的切入點，考試後獲得執業資格的香港律師能在業務上有新的發展，執業的地域範圍能拓闊，亦加強內地與特區法律的融合。總的來說，筆者覺得自己的考試表現比預期好，走出試場時是高興的。在此祝願一起參加考試的同業個個都合格，成為首批大灣區香港律師。

香港特區有運行，特區運動員直到目前為止在東京奧運已取得一金二銀的歷史性成績，相信之後仍會得獎。期望法律行業有如運動員繼續做得好，面對各種情況繼續保持衝勁，成果將會更美好。